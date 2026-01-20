La Universidad de Chile empezó a escribir su 2026 con una certeza clara: Octavio Rivero llegó para asumir responsabilidades. En una práctica de fútbol frente a Santiago Wanderers, disputada en el Centro Deportivo Azul, el delantero fue protagonista y empujó al equipo a su primer triunfo del año.

El cuerpo técnico azul aprovechó el ensayo para mover piezas y comenzar a delinear el equipo para la temporada, donde disputaron dos encuentros breves de 30 minutos cada uno. Más allá de la rotación, el equipo mostró una idea reconocible, con presión alta y vocación ofensiva, señales que empiezan a marcar el pulso del nuevo ciclo.

⚽ Rivero le dio el primer triunfo a la U en la temporada

El atacante uruguayo fue el nombre del día. Anotó dos goles, se mostró activo en el área y aportó una lectura de juego que no pasó desapercibida. El tercer tanto del triunfo azul fue obra de Felipe Salomoni, quien aprovechó su proyección para cerrar una jugada bien construida por banda.

Wanderers, en tanto, descontó mediante Esteban Luco en el primer duelo, mientras que el segundo compromiso terminó sin goles, con un equipo distinto y mayor énfasis en el orden defensivo.

🧠 Pruebas, variantes y el próximo desafío internacional

La práctica dejó conclusiones valiosas para el cuerpo técnico, sobre todo de cara para el desafío que tendrá el Romántico Viajero este sábado al enfrentar a Universitario de Lima en la tradicional “Noche Crema”.

La prueba ante el equipo peruano subirá el nivel de exigencia y permitirá medir al equipo en un contexto distinto, con público y presión real. La pretemporada avanza y, con Rivero como carta inicial, los azules empiezan a tomar forma.