La U de Chile presentó este lunes a sus dos últimos refuerzos: Lucas Romero y Octavio Rivero, quienes ya trabajan bajo las órdenes de Francisco Meneghini para prepararse de la mejor forma para la temporada que se avecina.

El delantero uruguayo, última incorporación confirmada, regresa a nuestro país donde entre otros equipos vistió la camiseta de Colo Colo. De hecho, el atacante declaró en el pasado que no jugaría en los azules, situación por la que fue consultado en su primera conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul.

🔵 Octavio Rivero aclara sus polémicos dichos tras llegar a la U de Chile

En la rueda de prensa, Octavio Rivero contó que en el 2025 estuvo en conversaciones con la U de Chile para sumarse al equipo, pero que finalmente no lo logró. “Estoy feliz de estar acá. Estuvimos un año intentando venir, la verdad es que se hizo difícil el año pasado. Hubo varios detalles que los guardo para la privacidad, nosotros sabemos lo que pasamos. Pero hoy estoy acá, feliz de estar en la U, en un proyecto deportivo muy importante, con objetivos muy grandes para lograr”, comenzó diciendo.

Respecto a sus polémicas declaraciones, en tanto, el delantero aclaró que “uno dice cosas sin pensar, hoy estoy muy feliz de estar acá, muy orgulloso de pertenecer a la U”.

Por último, fue consultado por cómo se ganará a los hinchas azules. “Dentro de la cancha como lo he hecho en todos lados, ahí se gana la gente. Soy un jugador que deja todo adentro de la cancha, espero poder aportar con muchos goles y ojalá que logrando un título. Eso es lo que más me ilusionó de haber venido acá”, concluyó.

⚽ Los números de Octavio Rivero el 2025

Octavio Rivero jugó la última temporada en el Barcelona de Ecuador, donde jugó un total de 38 partidos y anotó 14 goles, números que convencieron a la dirigencia de Azul Azul para reforzar el ataque.

En Chile, en tanto, el delantero vistió las camisetas de Unión Española, O’Higgins, Unión La Calera y Colo Colo. En su paso por nuestro país disputó 112 compromisos anotó 46 goles y entregó 18 asistencias.

