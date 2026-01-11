Octavio Rivero llegó a Universidad de Chile con una mochila cargada de experiencia, pero también con confianza. El delantero uruguayo fue claro en su presentación: cree que está viviendo su mejor versión futbolística y lo quiere demostrar desde el primer minuto con la camiseta azul.

Con pasos previos por Colo Colo y Barcelona de Ecuador, Rivero aterriza en el CDA con la misión de aportar en una zona ofensiva que el club busca potenciar. Pero más allá del cartel, sus propias palabras marcan el inicio de una etapa donde lo emocional y lo competitivo se entrelazan.

⚽ “Estoy en el mejor momento de mi carrera”: la promesa de Rivero a la U

En entrevista con el área de comunicaciones del club, Rivero no escondió su entusiasmo: “Estoy en el mejor momento de mi carrera, con dos años de regularidad importante en un club como Barcelona, y ahora estar acá es un desafío muy importante”.

La confianza con la que se expresa muestra que no llegó a probar suerte, sino a dejar huella. En un equipo que busca consolidarse nuevamente como candidato al título, la mentalidad de sus fichajes puede ser tan determinante como su rendimiento.

💬 Goles, garra y actitud: lo que Rivero promete a los hinchas

El ex Barcelona SC aseguró que no viene solo a cumplir. “Le puedo aportar con goles, garra, valentía, ir para adelante, ayudar en lo que me pidan”, explicó. Además, agregó: “Quiero demostrar lo que he hecho en los últimos años en la U, que es el lugar donde elegí estar. Estoy muy feliz”.

Su mensaje va directo a la galería. No se trata sólo de un fichaje más: hay un tono emocional en su discurso que conecta con lo que el hincha de la U busca en cada jugador. A eso apunta Rivero y así lo quiere reflejar en cancha.

⚽️ ¿De ex Colo Colo a nuevo referente azul?

Octavio Rivero llega encendido y lo dejó claro desde el primer día.

📲 https://t.co/6XfITVhLlt pic.twitter.com/Os5rPwFUw3 — Al Aire Libre (@alairelibrecl) January 11, 2026

🔵 Universidad de Chile y el valor del liderazgo positivo

La incorporación de Rivero no es sólo por lo deportivo. Su experiencia, recorrido internacional y temple lo transforman en una voz autorizada dentro del camarín. Si logra respaldar su discurso con goles y actitud, se convertirá en uno de los referentes naturales del plantel.

Con esta mentalidad, la U de Paqui Meneghini comienza a tejer un relato distinto al de campañas anteriores. Uno donde, al menos desde las palabras, se respira ilusión y compromiso.