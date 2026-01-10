Universidad de Chile ya cuenta con su tercer refuerzo para la temporada 2026. Octavio Rivero, delantero uruguayo, cerró oficialmente su etapa en Barcelona de Guayaquil y dejó todo encaminado para iniciar su nuevo ciclo en el fútbol chileno.

La confirmación final llegó desde el propio jugador, quien utilizó sus redes sociales para despedirse del club ecuatoriano, marcando así el término de su vínculo y despejando cualquier duda sobre su salida.

⚽ Rivero ya es refuerzo de la U y así cerró definitivamente su ciclo en Barcelona

“Queridos barcelonistas hoy me toca despedirme de este gran club y cerrar esta etapa tan importante de mi vida”, escribió Rivero, marcando de inmediato el tono de su salida. El atacante agradeció a compañeros, cuerpo técnico y trabajadores del club, y cerró su mensaje con un “Siempre BSC” que fue bien recibido por los hinchas ecuatorianos.

La despedida pública terminó de confirmar lo que Barcelona ya había anoche: la salida del delantero no se resolvió vía rescisión, sino mediante una venta directa al Romántico Viajero. Un giro relevante, considerando que durante semanas se dio por hecho que Rivero quedaría con el pase en su poder.

🔵 El paso siguiente: llegada a Chile y rol en la U

Con el ciclo cerrado en Barcelona, Rivero ya prepara su arribo a Santiago. Según informó ADN Deportes, el delantero llegará al país este sábado y se integrará a la pretemporada azul a partir del lunes 12 de enero, quedando rápidamente a disposición del cuerpo técnico.

En la U lo proyectan como una pieza de impacto inmediato: un delantero con experiencia, juego físico y capacidad para sostener el ataque. No llega como apuesta, sino como una decisión asumida por la dirigencia, que optó por pagar para asegurar el fichaje.