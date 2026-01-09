La U de Chile no descansa en el mercado de pases. Los azules presentaron oficialmente esta semana a Eduardo Vargas como su primer refuerzo y este martes aterrizó en el país su segunda incorporación.

Se trata de Lucas Romero, quien llega proveniente de Recoleta de Paraguay. Sin embargo, los movimientos en el Centro Deportivo Azul seguirían, puesto que la directiva trabaja en sumar nuevos nombres.

Uno de ellos es Octavio Rivero, delantero que pertenece a Barcelona de Ecuador y que estaría a detalles de convertirse en nuevo jugador del Romántico Viajero.

👀 La fecha en que Octavio Rivero llegará para sumarse a la U de Chile

El exatacante de Colo Colo ha estado en la órbita de la U de Chile desde hace varios mercados, sin embargo, ahora las conversaciones estarían encaminadas y todo indica que se pondrá la camiseta azul.

Así al menos lo señaló el periodista de TNT Sports, Marcelo Díaz, quien incluso se la jugó con la fecha en que llegaría el uruguayo a nuestro país. El reportero detalló que Rivero arribaría a Santiago este sábado 10 de enero.

De acuerdo a la citada fuente, el jugador está afinando los últimos detalles para que Barcelona lo deje partir. Incluso se proyecta que se sume a los trabajos de ‘Paqui’ el lunes 12 de enero.

Por su parte, la llegada de Juan Martín Lucero estaría entrampada. ¿La razón? El futbolista busca rescindir su contrato con Fortaleza para llegar como agente libre y no a préstamo. Sin embargo, el ‘Gato’ ya tiene acuerdo con la U, por lo que solo resta que destrabe su situación en Brasil para que firme con los azules.

⚽ Los números de Octavio Rivero en Barcelona de Ecuador

Octavio Rivero llegó a Barcelona de Ecuador a mediados del 2024 y desde entonces se transformó en un agente importante en la ofensiva del equipo de Guayaquil.

La camiseta del conjunto ecuatoriano la ha vestido en 56 ocasiones y ha jugado 4.341 minutos. Además, ha anotado 25 goles y aportado con una asistencia.

