Leandro Fernández encontró club tras ser desechado en U de Chile: el delantero fue informado por el director técnico Francisco “´Paqui” Meneghini que no está en sus planes para la temporada 2026.

Lea va a jugar la Copa Libertadores y será compañero de un exjugador de Colo Colo, quien acaba de dejar el club albo. El delantero argentino se va después de tres temporadas en los Azules, dejando un buen recuerdo, pese a un agridulce año final.

🏆 El nuevo destino de Leandro Fernández: va a jugar la Copa Libertadores 2026

El nuevo equipo de Leandro Fernández es Argentinos Juniors. Según informó Emisora Bullanguera, el Bicho aprovechó la oportunidad de mercado y contactó al delantero. La operación ya está lista y solo falta la oficialización por parte de los clubes.

Fernández llegará como agente libre a Argentinos, debido a que se desvinculará de los Azules. El Romántico Viajero no puede retener al jugador, debido a que Meneghini quiere liberar cupos de extranjeros, por lo que no le sirve ni siquiera para el banco de suplentes.

Lea será compañero de un chileno. Brayan Cortés acaba de firmar a préstamo en la escuadra de La Paternal, por lo que ambos jugadores pasan de ser archirrivales en Chile a compañeros en su nuevo elenco.

📋 El paso de Leandro Fernández por U de Chile

Más allá de un 2025 bajo, el paso de Leandro Fernández fue bueno en U de Chile: jugó 100 partidos en los estudiantiles, marcando 33 goles y entregando 23 asistencias (es decir, participando en 56 tantos de forma directa).

Además, registró los títulos de la Copa Chile 2024 y la Supercopa 2025. Fernández llegó en un momento de transición del equipo de pasar de pelear el descenso a retornar a los primeros lugares del fútbol chileno y fue protagonista en ese gran paso.

De todas maneras, un punto negativo se indicó en versiones de prensa de esta jornada, que señalaron mala actitud de Fernández en la última temporada, con conflictos con algunos compañeros y maltrato a algunos juveniles, algo que en todo caso no ha salido de palabras oficiales.