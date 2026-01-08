La U de Chile sufrió un importante remezón en las últimas horas, puesto que Francisco Meneghini decidió cortar a uno de los referentes del equipo, al cual no lo tiene contemplado para su proyecto futbolístico.

Se trata de Leandro Fernández, delantero argentino que se convirtió en uno de los símbolos del plantel en las últimas temporadas. El jugador tiene contrato con el club hasta fines de año, por lo que deberán buscarle una salida tras la medida adoptada por ‘Paqui’.

El propio jugador salió a aclarar que la decisión obedece a razones futbolísticas. Sin embargo, en las últimas horas se reveló un conflicto interno que podría explicar el quiebre.

😱 Revelan conflictos de Leandro Fernández en la U de Chile

Tras su salida, Fernández reconoció que “fue sorpresivo, tanto para mí como para mi familia, pero son cosas que pasan en el fútbol (…) Me dijo que no entraban los planes del armado de su plantel 2026. Me dijo que eran razones futbolísticas”.

Sin embargo, en las últimas horas se destapó un conflicto con un excompañero en la U de Chile. “Tenía una mala relación con Nico Guerra y me dicen que sí, que es real. Que cuando lo tenían sentado en la banca, trataba mal a los juveniles, que tenía una mala actitud cuando fue suplente en gran parte del segundo semestre”, dijo el periodista Francisco Caneo en Radio Cooperativa.

“Algunas voces dentro de la U lo daban como un jugador que se vendía bien con la hinchada. Para muchos, la barra es una institución relevante para su permanencia. Eso también generaba algún conflicto en el equipo” , añadió.

🔵 Los números de Leandro Fernández en la U de Chile

Leandro Fernández arribó a la U de Chile a inicios del 2023 y en sus primeras dos temporadas fue uno de los puntos altos del equipo. Sin embargo, su nivel bajó considerablemente en el 2025 y fue relegado al banco de suplentes.

Si bien tuvo un renacer sobre el término del año, esto no fue suficiente para convencer a Francisco Meneghini de cara a la temporada 2026.

Desde que llegó al Centro Deportivo Azul, Fernández disputó un total de 6.934 minutos en 100 partidos, anotó 33 goles y aportó 23 asistencias, convirtiéndose en una pieza importante fundamental en la ofensiva del equipo.

