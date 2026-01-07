La U de Chile continúa reestructurando su plantel con miras al 2026. Los azules ya oficializaron a Eduardo Vargas como su primer refuerzo y esperan por el arribo de Juan Martín Lucero, quien se convertirá en la segunda incorporación.

Sin embargo, así como unos llegan, otros preparan las maletas. Esto porque en las últimas horas se conoció la lista de cortados de Francisco Meneghini, los cuales no continuarán en el club de cara a la temporada que se avecina.

El listado revelado por Emisora Bullanguera tiene como principal sorpresa al uruguayo Sebastián Rodríguez. Aunque la podadora aún no para en el Centro Deportivo Azul y un nuevo y sorpresivo nombre se sumó a los jugadores que dejarán la institución.

😱 Meneghini borra a uno de los referentes de la U de Chile

El tercer día de pretemporada de la U de Chile fue bastante agitado, puesto que una controvertida decisión de ‘Paqui’ generó gran revuelo al interior del plantel universitario.

Esto porque según reveló Emisora Bullanguera, Meneghini no tiene considerado a Leandro Fernández, uno de los referentes del equipo, para la temporada 2026, por lo que dejará el club.

El citado medio detalló que la decisión fue confirmada al propio jugador, quien la tomó con bastante sorpresa, puesto que su vínculo con la U se extiende por todo el año. Esta situación cambia drásticamente el futuro de ‘Lea’, quien deberá buscar dónde jugar el año que ya está en curso.

😮 La reacción de Leandro Fernández tras conocer que no seguirá en la U de Chile

Leandro Fernández cumplió recientemente 100 partidos con la camiseta de la U de Chile y en la temporada 2024 se convirtió en una pieza fundamental para el equipo.

Sin embargo, su desempeño bajó drásticamente el 2025, por lo que fue perdiendo terreno, principalmente tras el renacer futbolístico de Lucas Assadi.

Considerando esto, Meneghini decidió no tenerlo contemplado para su equipo, situación que tomó por sorpresa al jugador. A través de sus redes sociales, Fernández compartió una fotografía de una de las primeras prácticas de este año en el Centro Deportivo Azul junto a un corazón roto, aunque a los minutos borró la publicación.

