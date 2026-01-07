U de Chile inició su pretemporada esta semana para planificar todo lo que deberán enfrentar este 2026, objetivo que también involucra las primeras decisiones a nivel de plantel del técnico Francisco Meneghini, quien empieza a definir a los primeros cortados que verán la puerta de salida del club laico.

Y es que llevado a cabo los primeros entrenamientos y pruebas físicas en el primer equipo Meneghini ya empieza a tener claridad respecto a con quién contará en el equipo para este 2026, por lo que según se supo en las últimas horas comunicó a los jugadores que no entran en sus planes y tendrán que buscar nuevo club.

❌ Un extranjero destaca en la lista de borrados de Meneghini

De acuerdo a lo que consignó recientemente el portal partidario Emisora Bullanguera son cinco los jugadores que deberán abandonar la U en los próximos días al no estar en la consideración de Francisco Meneghini.

Según el mencionado sitio el nombre que más sorpresa causa dentro de dicho listado es el del volante uruguayo Sebastián Rodríguez, quien arribó al conjunto universitario a mediados del 2025 bajo el mandato de Gustavo Álvarez. “El volante no fue del gusto ni de Álvarez ni de Francisco Meneghini, por lo que su salida del club está expedita”, detallan al respecto.

Por otro lado, señalan que “Al experimentado mediocampista se le suma Antonio Díaz. En un año y medio, el formado en O’Higgins no pudo igualar la imagen de Marcelo Morales ni tampoco superar a Matías Sepúlveda, quien ni siquiera era lateral”, además de dar a conocer que entre el resto de cortados se encuentran los jóvenes David Retamal, Flavio Moya y Renato Huerta, quienes volverán a salir a préstamo para este 2026.

Francisco Meneghini empieza a conformar su plantel para este 2026/ © U. de Chile

⚽ ¿Qué viene para la U y Meneghini en los próximos días?

Así las cosas, la U de Chile de Meneghini seguirá con sus trabajos en el Centro Deportivo Azul estos próximos días a la espera de comenzar a jugar sus primeros amistosos de pretemporada, donde ya tienen confirmado algunos amistosos en Concepción para este mes de enero, incluido un duelo ante Racing de Avellaneda, además de otros posibles rivales nacionales.