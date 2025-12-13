La U de Chile ya comenzó a delinear su hoja de ruta para la temporada 2026. En medio de la salida inminente de Gustavo Álvarez y un mercado de pases que se perfila movido, el Romántico Viajero busca prepararse de la mejor manera para competir en todos los frentes. La U apostará por hacer una pretemporada exigente que no solo le permita afrontar el Campeonato Nacional, sino también su participación en la Copa Sudamericana, donde el objetivo es superar las semifinales alcanzadas en la edición 2025, en la que Lanús terminó consagrándose campeón.

Con el campeonato local comenzando a mediados de enero y un calendario ajustado, la planificación temprana será clave. En un mercado donde los movimientos deben ser acertados, la U de Chile busca fortalecer tanto su equipo titular como la estructura interna, evaluando a futbolistas, sumando refuerzos y enfrentando la competencia desde lo físico, lo táctico y lo estratégico.

❓ ¿Cuándo empieza la pretemporada de la U de Chile 2026?

La pretemporada de Universidad de Chile comenzará oficialmente el lunes 5 de enero de 2026. Ese día, el plantel azul regresará de sus vacaciones para presentarse en Clínica MEDS, donde se realizarán los exámenes médicos y evaluaciones físicas iniciales. Esta instancia marcará el inicio formal del trabajo de preparación para la nueva temporada, tras el término del Campeonato Nacional 2025.

El regreso se da con un calendario ajustado y sin margen para improvisaciones, considerando que enero concentrará gran parte de la planificación deportiva del club.

❓ ¿Dónde será la pretemporada de la U de Chile?

La primera etapa de la pretemporada se desarrollará íntegramente en Santiago, con dos puntos centrales definidos:

Clínica MEDS : exámenes médicos y pruebas físicas iniciales.

: exámenes médicos y pruebas físicas iniciales. Centro Deportivo Azul (CDA): entrenamientos en cancha durante los primeros días del proceso.

En este periodo, el cuerpo técnico comenzará a evaluar:

Jugadores que continúan en el plantel.

Futbolistas que regresan de préstamo.

Juveniles que buscan ganarse un espacio en el primer equipo.

La planificación del plantel para el mes de enero.

A diferencia de otros años, la U no realizará una concentración inicial fuera de la capital.

❓ La U de Chile disputará un torneo de pretemporada en Concepción

Universidad de Chile ya tiene definida su participación en un torneo amistoso de pretemporada en Concepción, el cual se disputará entre el 16 y el 20 de enero de 2026.

Según información de ADN Deportes, este certamen reemplazará a la Copa de Verano que tradicionalmente se jugaba en Coquimbo y marcará un cambio relevante en la preparación estival del club. El torneo se desarrollará en la capital del Biobío, una de las principales plazas azules fuera de Santiago.

❓ ¿Qué equipos jugarán el torneo de pretemporada en Concepción?

Además de Universidad de Chile, el campeonato contará con:

Deportes Concepción , club recientemente ascendido a Primera División .

, club recientemente ascendido a . Un equipo argentino, aún por confirmar oficialmente.

Entre los nombres que han surgido como posibles invitados aparece Newell’s Old Boys, aunque por ahora no existe ratificación formal. También se evaluó la presencia de Colo Colo, pero sin enfrentamientos ante la U, alternativa que quedó sujeta a consideraciones de seguridad y logística.

❓ El calendario de los partidos de pretemporada de la U de Chile

Si bien el fixture oficial aún no ha sido publicado, la planificación contempla que Universidad de Chile dispute:

Dos partidos del torneo triangular en Concepción .

. Enfrentamientos ante rivales nacionales e internacionales .

. Posibles amistosos adicionales en Chile, fuera del certamen penquista.

Como referencia, en la pretemporada 2025 la U enfrentó a Coquimbo Unido, Godoy Cruz y River Plate, este último precisamente en Concepción.

❓ ¿Por qué la U de Chile eligió Concepción para su pretemporada?

La decisión de trasladar parte de la preparación a Concepción responde a varios factores estratégicos:

Es una de las principales plazas históricas de la U fuera de Santiago.

fuera de Santiago. El Estadio Ester Roa ofrece condiciones óptimas para partidos de alto marco de público.

ofrece condiciones óptimas para partidos de alto marco de público. Deportes Concepción arrastra una convocatoria masiva tras su ascenso.

arrastra una convocatoria masiva tras su ascenso. Permite fortalecer el vínculo del club con su hinchada del sur.

Además, será una instancia clave para observar al plantel en escenarios competitivos antes del inicio oficial de la temporada.

❓ ¿Por qué la pretemporada será clave para la U de Chile en 2026?

La preparación de enero será determinante por varios motivos estructurales:

Marca el inicio concreto del nuevo ciclo deportivo .

. Puede ser el primer examen del próximo cuerpo técnico , si se concreta la salida de Álvarez.

, si se concreta la salida de Álvarez. Se evaluará a fondo el plantel en pleno mercado de pases .

. Los amistosos ayudarán a definir jerarquías y roles .

y . El calendario comprimido obliga a llegar en forma desde el arranque.

La pretemporada será, en la práctica, la primera señal clara del rumbo que tomará Universidad de Chile en 2026.

📰 En resumen

La U inicia su pretemporada el 5 de enero de 2026 .

. Los primeros trabajos serán en Clínica MEDS y el CDA .

. Disputará un torneo amistoso en Concepción entre el 16 y 20 de enero.

entre el 16 y 20 de enero. Enfrentará rivales nacionales e internacionales.

La preparación marcará el inicio del nuevo ciclo azul.

📣 Sigue en AlAireLibre.cl toda la cobertura de la pretemporada 2026 de Universidad de Chile, el mercado de pases, la definición del cuerpo técnico y el rearmado completo del plantel azul rumbo al nuevo torneo.