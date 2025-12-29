Universidad de Chile no quiere improvisar su arranque de temporada. Con un calendario exigente por delante y cuatro torneos en el horizonte, el equipo dirigido por Francisco Paqui Meneghini comenzará su preparación enfrentando a rivales de jerarquía continental.

En ese contexto, el amistoso ante Racing aparece como una prueba mayor. El duelo se jugará en el sur del país, en el Estadio Ester Roa de Concepción, y ya tiene fecha, hora y aforo confirmados. El siguiente paso —y el que más esperan los hinchas— es la venta de entradas.

🚨 ¿Cuándo juega la U de Chile vs Racing?

El partido amistoso entre la U de Chile vs Racing se disputará el:

📅 Domingo 18 de enero de 2026

⏰ 19:00 horas

🏟️ Estadio Ester Roa Rebolledo, Concepción

El encuentro forma parte de la preparación de ambos equipos de cara a una temporada donde compartirán competencia internacional en la Copa Sudamericana.

❓¿Cuál será el aforo para el amistoso de la U de Chile vs Racing?

Según información confirmada desde la organización y autoridades regionales, el partido contará con un aforo autorizado de 24.000 espectadores. La intención de Universidad de Chile es disputar el encuentro a estadio lleno, permitiendo que los hinchas del sur vuelvan a ver al equipo en un duelo internacional de alto nivel.

🧐 ¿Cuándo salen a la venta las entradas para U de Chile vs Racing?

Por ahora, Universidad de Chile aún no anuncia la fecha oficial de inicio de la venta de entradas. Lo que sí está confirmado es que las entradas se venderán a través del sistema PuntoTicket, plataforma habitual del club para sus eventos.

👉 Sitio oficial de venta:

https://www.puntoticket.com/deportes

La recomendación es seguir los canales oficiales del club, ya que el anuncio podría realizarse en los próximos días.

🔎 ¿Cuáles serán los precios de las entradas para U de Chile vs Racing?

Hasta el momento, los precios de las entradas NO han sido informados oficialmente. Una vez que Universidad de Chile publique el detalle por sector (galerías, Andes, Pacífico, etc.), esta nota será actualizada con los valores confirmados.

🥅 ¿Dónde se juega el U de Chile vs Racing?

El duelo se disputará en el Estadio Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, recinto que ha sido elegido nuevamente por la U para sus amistosos de verano.

La decisión apunta a:

Acercar al equipo a regiones

Garantizar un recinto con estándar internacional

Responder a la alta demanda de hinchas azules en el Biobío

👀 ¿Qué canal transmite el U de Chile vs Racing?

Hasta ahora, no se ha confirmado transmisión por TV abierta ni por streaming para este amistoso.

En caso de anunciarse señal televisiva u online, esta información será incorporada apenas exista confirmación oficial.

✅ ¿Qué otros amistosos jugará la U de Chile en la pretemporada 2026?

Además del duelo ante Racing Club, Universidad de Chile proyecta otro partido internacional:

🆚 Universitario de Deportes

📅 24 de enero de 2026

📍 Perú – Noche Crema

Ese encuentro cerraría la gira internacional de preparación antes del inicio oficial de la temporada.

📰 EN RESUMEN

La U de Chile jugará un amistoso ante Racing Club

El partido será el domingo 18 de enero a las 19:00 horas

Se disputará en el Estadio Ester Roa de Concepción

El aforo autorizado es de 24.000 personas

Las entradas se venderán por PuntoTicket

Aún no se informan precios ni fecha exacta de venta

