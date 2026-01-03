Después de meses de incertidumbre, tensiones y promesas rotas, Eduardo Vargas finalmente selló su retorno a la U de Chile. Tras llegar a un acuerdo con la dirigencia, Turboman se convertirá en el primer refuerzo de los azules para la temporada 2026.

La negociación del delantero con Azul Azul estuvo congelada durante meses tras el fracaso de julio, cuando las conversaciones formales se rompieron sin llegar a acuerdo económico. Sin embargo, tras su paso por Audax Italiano, finalmente la directiva volvió a intentar su fichaje y esta vez sí tuvo éxito.

💙 Eduardo Vargas regresa a la U de Chile

De acuerdo a la información entregada por el periodista César Luis Merlo, Eduardo Vargas ya tiene un acuerdo con la U de Chile y firmará contrato por un año. Este regreso se concretó luego que venciera su contrato con Audax Italiano el 31 de diciembre, permitiendo que el delantero saliera del club itálico y retornara al Centro Deportivo Azul en calidad de jugador libre.

El acuerdo llegó en contexto de replanteamiento institucional en Azul Azul. Con la salida de Gustavo Álvarez (quien fue el primero en pedirlo formalmente en julio), la dirigencia aceleró conversaciones con Turboman, por lo se convertirá en la primera incorporación de la era de Francisco Meneghini.

De esta forma, Vargas concretó su ansiado retorno a la institución donde brilló hace más de una década. En las temporada 2010-2011 disputó 79 partidos, marcó 31 goles, y fue bicampeón con el Clausura y Apertura, además de ser goleador de la Copa Sudamericana con 11 tantos.

En 2025, cuando estuvo en Audax Italiano, el mismo Vargas evidenció públicamente su cariño por la U. Tras marcar ante los azules no festejó el tanto e incluso se disculpó con los hinchas. Su último gesto de amor al club fue en la última fecha del Campeonato Nacional 2025, cuando tras marcar a Colo Colo mostró el tatuaje de la “U” que lleva grabado en su brazo derecho. Ese gesto no fue casualidad: fue una declaración de intenciones clara de un futbolista que nunca dejó de pensar en volver.

