Universitario de Deportes recibió a U de Chile en el Estadio Monumental de Lima en la Noche Crema. Los locales presentaron a sus refuerzos de la temporada e incluso contaron con el show de los Caligaris en el entretiempo. Pero el desarrollo del juego fue todo a favor de los peruanos, que pasaron por encima del equipo de Paqui Meneghini en el complemento.

⚽ Los goles de Universitario vs U de Chile por la Noche Crema 2026

Martín Pérez Guedez en el 45´ abrió la cuenta tras una falla en la salida de los azules. En el complemento vinieron los cambios y también el mejor juego de los locales, que no dudaron en aumentar.

En el 55´ Alex Valera cerró por el centro un ataque de los limeños y aumentó José Rivera en 67´ de juego para dejar el 3 a 0 final de la Noche Crema.

📊 Cuándo vuelve a jugar U de Chile

En su debut por el Campeonato Nacional, los azules deberán mejorar la imagen mostrada en Lima, este viernes 30 de enero a las 20:00 horas frente a Audax Italiano en el Estadio Nacional.

🔗 Sigue a Al Aire Libre y no te pierdas ningún detalle de la pretemporada de la U de Chile.