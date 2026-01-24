Por fin la U de Chile hará su estreno en este 2026 y lo hará en un partido internacional frente a Universitario a estadio lleno. En el Monumental de Lima se jugará la Noche Crema 2026, con más de 50 mil hinchas en el coloso de Ate.

Francisco “Paqui” Meneghini estrena oficialmente su ciclo en la banca azul tras la suspensión del amistoso ante Racing Club por los incendios forestales en Concepción. El técnico argentino apostará por un 4-4-2 con libertad para los mediapuntas, donde Lucas Assadi, figura en ascenso durante 2025, tendrá un rol protagónico. Octavio Rivero, ex Colo Colo que finalmente llegó a la U tras un año de negociaciones, formará dupla con Eduardo Vargas en ataque, mientras que Charles Aránguiz y Lucas Romero ordenarán el mediocampo. El paraguayo Romero, que no esconde su admiración por el “Príncipe”, busca adaptarse rápido a un plantel cargado de experiencia internacional.

Para Meneghini, este será el primer examen con público y una oportunidad de oro para evaluar variantes antes del inicio oficial de la temporada.

Universitario, comandado por el español Javier Rabanal, busca mantener la línea ganadora del 3-5-2 que le dio tres títulos consecutivos. El técnico, que llegó desde Independiente del Valle tras coronarse campeón en Ecuador, heredó una máquina aceitada y no planea romper lo que funciona.

⏱️ Universitario vs U de Chile, minuto a minuto