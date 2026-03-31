Fernando Gago quedó muy conforme con el rendimiento de U de Chile en la victoria ante Audax Italiano por 3-1 en La Florida por la Copa de la Liga 2026. De hecho, tuvo un intercambio de opiniones con un periodista que cuestionó las llegadas que recibió el elenco azul por parte de los itálicos, lo que según el comunicador pudo haberle costado la victoria al Romántico Viajero.

Gago dejó en claro que las oportunidades fueron para ambos y que fue merecido el triunfo de la U, por lo que está en desacuerdo con lo que planteó el profesional de las comunicaciones.

El “picante” cruce de Fernando Gago con un periodista luego del triunfo de U de Chile

El periodista contó dos jugadas claras por parte de Audax Italiano ante U de Chile y aseguró que si se concretaban se producía un “resultado virtual” de 3-3. Ante esto, Fernando Gago puso cara de estrañeza y respondió: “¿Y nosotros? No contaste las nuestras, las que también erramos. Me contaste las que erró el rival, pero no contaste las que erramos nosotros… En el segundo tiempo tuvimos un tiro en el travesaño, después tuvimos un rebote en la misma jugada, después tuvimos un remate de Lucas (Assadi), entonces el resultado no sería 3-3, sería 6-3“.

Después de esto, Gago agregó: “No comparto para nada tu análisis, para nada, porque creo que en líneas generales tuvimos un montón de situaciones, hay un centro de Maxi (Guerrero) en el primer tiempo en el que Eduardo (Vargas) no llega por nada, es una situación clara de gol. Después tuvimos un cabezazo de Eduardo en la última jugada del primer tiempo. Tenemos la de Lucas que contuvo bien el arquero, después tuvimos un tiro en el travesaño después con el rebote”, insistió.

“A ver, el juego es de quien hace el gol, acá no hay merecimientos. Si fuera por merecimientos no estaríamos hablando de goles, ¿me explico? Creo que en líneas generales fuimos (estuvimos) muy bien en el partido, lo jugamos como quisimos, obviamente que el rival puede tener situaciones, sí, porque juegan, porque tienen categoría, porque también teníamos un resultado a favor con el que cedimos un poco la iniciativa en el segundo tiempo y a partir de ahí se pueden generar situaciones, eso está claro”, sentenció.

¿Cuántos remates tuvo U de Chile ante Audax Italiano?

Según la tranamisión oficial de TNT Sports, U de Chile tuvo 15 remates totales contra 10 de Audax Italiano, por lo que Fernando Gago tiene razón en ese punto en que señala que su equipo tuvo situaciones para aumentar su ventaja en el partido.

De esos remates, ocho fueron a puerta en el caso de los universitarios y solo tres en los audinos.

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