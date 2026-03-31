La U de Chile piensa en el regreso de Felipe Mora como reemplazo de Octavio Rivero, quien será operado de una lesión osteocondral y sinovitis en la rodilla que lo marginará entre cuatro y seis meses. El Artículo 14 de las bases de la Campeonato Nacional 2026 permite a los clubes incorporar un sustituto cuando la recuperación del lesionado supere los 120 días, y el club tiene 15 días desde el diagnóstico para solicitar la autorización ante la Gerencia de Ligas Profesionales.

¿Cuáles son las 5 razones por las que Felipe Mora debe reemplazar a Rivero?

Mora conoce la casa y tiene historia con la U

Felipe Mora no es un desconocido en el Centro Deportivo Azul. Entre 2016 y 2017 disputó 30 partidos oficiales con la camiseta azul y anotó 20 goles, una cifra que habla por sí sola de su capacidad para adaptarse rápidamente al entorno del club. Fue el goleador del Clausura 2017 con 13 anotaciones y el artífice del gol que selló el título 18 de Universidad de Chile ante San Luis en el Estadio Nacional. Un jugador con ese vínculo emocional e histórico no necesita periodo de adaptación: sabe lo que significa ponerse esta camiseta.

La normativa lo permite: Artículo 14 de las bases

La lesión de Rivero no solo es grave, sino que habilita legalmente su reemplazo. El Artículo 14 de las bases de la Liga de Primera 2026 establece que cualquier club puede solicitar la incorporación de un jugador cuando la recuperación de un integrante del plantel supere los 120 días. Dado que la recuperación de Rivero está proyectada entre cuatro y seis meses, la U cumple con este requisito y ya trabaja para activar esta vía. El plazo para presentar la solicitud es de 15 días corridos desde el diagnóstico médico.

Su situación en Portland Timbers facilita la negociación

El contexto contractual juega a favor del Romántico Viajero. Mora apenas ha sumado 176 minutos en la temporada 2026 de la MLS, con un solo gol en lo que va de competencia. A fines de 2025, el delantero ya había intentado forzar su salida, pero una cláusula de renovación automática frustró su deseo. Hoy, su escasa participación ha flexibilizado la postura del equipo de Oregón, abriendo una ventana de negociación que la U pretende aprovechar. El propio Mora reconoció en entrevista con FARE Sports México que hubo conversaciones previas con el club azul y que siempre ha dejado abierta la puerta a un regreso.

La U necesita goles con urgencia

La delantera azul vive una crisis. Rivero no aportó goles, Juan Martín Lucero estará fuera casi 3 semanas y Eduardo Vargas ha cargado con toda la responsabilidad ofensiva del equipo de Fernando Gago. En la Copa de la Liga 2026, la U suma solo 1 punto en dos partidos y está obligada a ganar para no quedar eliminada del Grupo D. La falta de contundencia ha sido un problema recurrente, y un goleador probado como Mora es exactamente lo que el cuerpo técnico necesita para reactivar el poder de fuego del equipo.

Mora quiere volver: la motivación personal es clave

No se trata solo de números o contratos. Felipe Mora ha manifestado en múltiples ocasiones su deseo de regresar al club donde vivió su mejor etapa futbolística. Su formación en Audax Italiano y su consagración en la U lo convierten en un jugador con raíces profundas en el fútbol chileno. A los 32 años, con experiencia en la Liga MX (Cruz Azul, Pumas) y en la MLS (53 goles en 164 partidos con Portland), Mora llega en un momento de madurez ideal para liderar el ataque azul y buscar una nueva estrella en el CDA.

¿Cuándo juega U de Chile vs Audax Italiano por la Copa de la Liga 2026?

El partido se disputa el martes 31 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida, válido por la fecha 3 del Grupo D.

¿Dónde ver en vivo y minuto a minuto el Audax Italiano vs U de Chile?

El partido se transmite por TNT Sports Premium y HBO Max. Además, puedes seguir el minuto a minuto en Al Aire Libre.