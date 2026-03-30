Universidad de Chile llegó a un punto límite en la Copa de la Liga. El empate ante Deportes La Serena y la derrota frente a Unión La Calera la dejaron en una posición incómoda en el Grupo D, obligada a reaccionar en las fechas restantes.

Hoy, el equipo de Fernando Gago no solo necesita sumar: también está condicionado por los criterios de desempate, que pueden jugarle en contra en un grupo extremadamente parejo. Porque en este torneo, empatar en puntos no garantiza nada.

¿Qué necesita la U de Chile para clasificar a semifinales de la Copa de la Liga?

La U necesita terminar como líder del Grupo D para avanzar a semifinales.

Actualmente suma solo 1 punto en dos partidos, lejos de los líderes Audax Italiano y Unión La Calera, que ya tienen 6 unidades.

El escenario es exigente:

Debe ganar sus próximos partidos

Necesita que sus rivales directos pierdan puntos

No tiene margen para errores

En la práctica, la U está obligada a una remontada casi perfecta para seguir con vida.

📊 Revisa la tabla del Grupo D de la Copa de la Liga

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Audax Italiano 2 2 0 0 4 1 +3 6 2 Unión La Calera 3 2 0 1 3 2 +1 6 3 U. de Chile 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 Deportes La Serena 3 0 1 2 4 7 -3 1

¿Qué pasa si la U de Chile empata en puntos con otro equipo de su Grupo?

Este es el factor más peligroso para la U.

Si Universidad de Chile logra alcanzar en puntos a sus rivales, la clasificación no se define automáticamente.

Entran los criterios de desempate:

Diferencia de goles

Goles a favor

Resultados entre sí

Fair play (tarjetas)

Otros criterios reglamentarios

Problema clave:

La U hoy tiene diferencia de gol negativa. Eso significa que incluso empatando en puntos puede quedar eliminada

❌ Un gol en contra puede costarle la clasificación

❌ Un empate puede no alcanzar

❌ El margen es mínimo

¿Cuándo juega la U de Chile y qué partidos le quedan?

Universidad de Chile enfrentará a Audax Italiano el 31 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Bicentenario de La Florida.

Ese partido es decisivo:

Si gana, se mete nuevamente en la pelea

Si empata o pierde, queda prácticamente fuera

Luego deberá cerrar su participación dependiendo de otros resultados del grupo.

¿Cómo llega la U de Chile a esta definición vs Audax Italiano?

El equipo de Gago no ha logrado consolidar su rendimiento:

Empate 2-2 ante Deportes La Serena

Derrota 0-1 ante Unión La Calera

Ha mostrado problemas defensivos y falta de contundencia en momentos clave.

¿Qué obtiene el ganador de la Copa de la Liga?

El campeón de la Copa de la Liga clasificará directamente a la Copa Libertadores 2026.

Obtendrá el cupo como Chile 3

Además:

Asegura competencia internacional

Genera ingresos importantes

Refuerza el proyecto deportivo

Por eso, cada partido en esta fase es decisivo.

En resumen

La U suma solo 1 punto en el Grupo D

Está obligada a ganar lo que le queda

Depende de otros resultados

Tiene desventaja en diferencia de gol

Si empata en puntos, puede quedar fuera

El duelo ante Audax es clave

La U está contra las cuerdas: ¿le alcanza para meterse en semifinales o queda fuera antes de tiempo? Sigue todos los escenarios y la definición en AlAireLibre.cl