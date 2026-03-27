En Universidad de Chile muchas veces fue observado con lupa. Hubo partidos donde quedó corto para parte del hincha y también momentos donde pareció perder terreno, pero el fútbol siempre guarda una revancha cuando aparece la confianza justa. Hoy, ese nuevo aire le llegó desde Paraguay.

Porque mientras en la U todavía pelea por consolidar una versión más dominante, en la Selección Guaraní comenzó a sumar algo que cambia carreras: respaldo. Y cuando un técnico como Gustavo Alfaro entrega esa señal, el escenario puede girar mucho más rápido de lo que varios imaginaban.

El cortado por Paqui Meneghini en la U ahora puede ir al Mundial

Lucas Romero encontró fuera de la U el espaldarazo que necesitaba. El volante fue citado por Paraguay para los amistosos de marzo y terminó transformándose en una alternativa real dentro de la Albirroja.

Ahí aparece la idea central de esta historia: cortado por Paqui en la U, pero cada vez más cerca de pelear un lugar rumbo al Mundial 2026. En el amistoso ante Grecia, Paraguay ganó 1-0 y el mediocampista azul respondió con una actuación que lo dejó bien parado en la evaluación.

Por qué Paraguay empieza a mirar a Lucas Romero como titular

Porque Alfaro le dio una oportunidad en un contexto donde no sobraban las certezas y el jugador respondió con orden, despliegue y agresividad para recuperar. No necesitó fuegos artificiales: le bastó con cumplir y sostener el equilibrio del equipo.

Eso, para una selección que ya piensa en la lista final del Mundial, vale mucho. Más todavía si se considera que su convocatoria llegó tras la baja de Andrés Cubas, pero en pocos días pasó de invitado a nombre atendible.

Onceno 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐨 ✅



¡Así sale la #Albirroja ⚪🔴 para el encuentro de esta tarde!



⚽ Amistoso – Fecha FIFA

🆚 🇬🇷

🕓 16:00 h

🏟️ Estadio Georgios Karaiskakis

📺 @TigoSportsPy | 📲 APP APF TV: https://t.co/tgAPYt1rdW#VamosParaguay 🇵🇾 pic.twitter.com/HRBDILLqqK — Selección Paraguaya (@Albirroja) March 27, 2026

¿Qué significa esto para U de Chile y el Mundial 2026?

Significa que la U puede tener a un jugador suyo metido en una vitrina gigante. Y también que Romero encontró un argumento futbolístico justo cuando en Chile seguía generando debate por su nivel.

El martes ante Marruecos tendrá otra prueba grande. Pero ya dio un paso importante: hoy dejó de ser sorpresa y empezó a parecer una opción seria para Paraguay. En silencio, el volante azul se sube a una pelea que hace un par de semanas sonaba lejana.