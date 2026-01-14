La U de Chile ha tenido un mercado de pases agitado. Los azules ya tienen a tres refuerzos confirmados y están a la espera de oficializar a Juan Martín Lucero, quien ya habría destrabado su salida de Fortaleza, por lo que su arribo a nuestro país es inminente.

Una de las incorporaciones del Romántico Viajero en esta ventana de traspasos fue el paraguayo Lucas Romero, quien llegó proveniente de Recoleta de Paraguay. El mediocampista estuvo en conversaciones durante semanas con Azul Azul, pero recién fue anunciado hace algunos días.

Sin embargo, el representante del futbolista reveló algunos detalles particulares de las negociaciones, las cuales fueron favorables para ambas partes, por lo que el guaraní ya entrena bajo las órdenes de Francisco Meneghini.

😯 Destapan insólita negociación entre Lucas Romero y la U de Chile

Regis Marques, agente del futbolista de 23 años destapó la particular forma en la que comenzaron las conversaciones con los estudiantiles. “La negociación fue rara, porque me llama a través de mi Instagram el scouting de la U de Chile”, contó a Radio ADN.

“Ahí me pongo en contacto, primero con el scouting, que me habló por Instagram y después me pasó el contacto de Manuel Mayo”, agregó.

Sin embargo, Marques aclaró que esto “a veces saben que es mi jugador y no tienen mi número de Whatsapp. Ya pasó mucho eso”.

⚽ Representante apuesta en grande por Lucas Romero en la U de Chile

Por otro lado, el agente fue consultado las cualidades de su representado y qué espera que muestre en la U de Chile. “Yo creo que fue una buena adquisición. Es un jugador que está joven, que está en la selección paraguaya. Yo soy siempre sincero, en Paraguay tengo esta fama de la prensa, pero yo creo que es un jugadorazo”, señaló.

“Es un jugador que ustedes van a acompañar, de un metro y noventa, con buen pie. Que es casi imposible eso. Obvio que le faltan algunas cositas, porque viene de dos equipos chicos, entonces ahora tiene mucho por crecer. Hay que tener un poco de paciencia, pero van a salir bien las cosas, estoy seguro”, sentenció.

