Colo Colo entra en la cuenta regresiva para el inicio oficial de la temporada 2026 con sensaciones encontradas. Mientras el equipo ya trabaja con intensidad pensando en los amistosos internacionales y el debut competitivo, el mercado de fichajes aún no entrega las certezas que Fernando Ortiz esperaba a esta altura del calendario.

La presentación de Javier Méndez permitió reforzar una zona golpeada por las salidas, pero no alcanzó para despejar todas las inquietudes. El puesto de centrodelantero sigue abierto, el arco vuelve a generar debate interno y una posible salida por las bandas podría obligar a reabrir gestiones. En Macul, el reloj corre y el margen de error se acorta.

