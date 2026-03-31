Colo Colo llega a la tercera fecha de la Copa de la Liga con una interrogante que condiciona su formación. Maximiliano Romero, que venía afirmándose como titular, encendió alertas tras no entrenar con normalidad y dejó abierta una decisión que el cuerpo técnico manejará hasta el final.

El escenario no es menor para Fernando Ortiz. Con Javier Correa fuera por lesión y Yastin Cuevas trabajando con la selección chilena Sub 20, el plantel quedó corto de alternativas en ofensiva. En ese contexto, cualquier duda sobre el estado físico del delantero argentino afecta directamente la decisión que se tome con la oncena.

Colo Colo y la decisión final por Maximiliano Romero

Este martes, Romero volvió a trabajar como titular en la práctica del equipo. Sin embargo, su presencia en el partido no está asegurada y el propio técnico evitó despejar la incógnita en conferencia de prensa.

“Con respecto a los que vienen y tuvieron problemas físicos, yo todavía no he decidido nada por los once de mañana. Espero evolución de alguno“, sostuvo Fernando Ortiz, marcando que la definición dependerá de la respuesta física en las horas previas al encuentro.

Colo Colo busca soluciones sin Maxi Romero

Ante el escenario de incertidumbre por lo de Maxi Romero, Ortiz ya activó gestiones para ampliar sus opciones: “Sí tuve la necesidad de poder comunicarme con Nico Córdova y explicarle la situación por un pedido sobre Yastin”, reveló sobre la posibilidad de contar con Cuevas.

El técnico, de todos modos, dejó en claro su postura: “No soy de cortar procesos de selección, al contrario, soy de la idea de darle tiempo para que el entrenador trabaje con sus jugadores, pero no es la obligación que tiene que dármelo. Hoy debe estar jugando y después veremos si contamos con él el día de mañana“, cerró.

Con ese panorama, Colo Colo llegará al duelo ante Huachipato sin certezas para su ataque. La decisión sobre Maximiliano Romero se tomará sobre la hora, en un partido donde el equipo necesita sumar para mantenerse en la parte alta del grupo.