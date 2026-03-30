Colo Colo llegó a la recta decisiva de la Copa de la Liga 2026 con vida, pero sin margen para errores. El empate ante Coquimbo Unido en el debut y el triunfo sobre Deportes Concepción lo dejaron segundo en el Grupo A, obligado a responder en las últimas fechas (cada zona juega duelos de ida y vuelta).

Hoy, el equipo de Fernando Ortiz no solo pelea por puntos: también está condicionado por un detalle reglamentario que puede definir su futuro. Porque en este torneo, igualar en la tabla no asegura nada.

¿Qué necesita Colo Colo para clasificar a semifinales de la Copa de la Liga?

Colo Colo necesita terminar entre los dos primeros del Grupo A para avanzar a semifinales.

Actualmente suma 4 puntos en dos partidos y está detrás de Coquimbo Unido, que lidera con 7 unidades.

En lo inmediato, el escenario es claro:

Si Colo Colo gana sus próximos partidos, clasificará sin depender de otros resultados

Si empata o pierde puntos, entra en zona de riesgo directo

Si Coquimbo sigue sumando, el margen se reduce al mínimo

El partido clave será ante Huachipato en el Estadio Monumental, donde puede empezar a definir su clasificación.

📊 Revisa la tabla del Grupo A de la Copa de la Liga

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Coquimbo Unido 3 2 1 0 4 2 +2 7 2 Colo Colo 2 1 1 0 4 2 +2 4 3 Huachipato 2 0 1 1 2 3 -1 1 4 Deportes Concepción 3 0 1 2 4 7 -3 1

¿Qué pasa si Colo Colo empata en puntos con otro equipo de su Grupo?

Este es el punto que puede cambiar todo.

Si Colo Colo termina igualado en puntos con otro equipo, la clasificación no se define solo por la tabla.

👉 Los criterios de desempate entran en juego, en este orden:

Diferencia de gol Goles a favor Resultado entre ambos equipos Otros criterios reglamentarios (fair play, etc.)

Esto significa que:

❌ Colo Colo puede quedar eliminado incluso con los mismos puntos

❌ Un gol puede definir toda la clasificación

❌ El margen de error es mínimo

¿Cuándo juega Colo Colo y qué partidos le quedan?

Colo Colo enfrentará a Huachipato el 1 de abril a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Ese partido puede marcar un punto de quiebre en el grupo:

Si gana, queda muy bien posicionado

Si no suma de a tres, se complica seriamente

Luego deberá cerrar su participación dependiendo de los cruces restantes del grupo.

¿Cómo llega Colo Colo a la definición vs Huachipato?

El Cacique ha mostrado dos caras:

Empate 1-1 ante Coquimbo Unido en el debut

Triunfo 3-1 sobre Deportes Concepción como visitante

Tiene gol, pero aún no logra imponer superioridad total en el grupo. Y en este formato corto, eso se paga caro.

¿Qué obtiene el ganador de la Copa de la Liga?

El campeón de la Copa de la Liga clasificará directamente a la Copa Libertadores.

Específicamente, obtendrá el cupo como Chile 3 para la edición 2026.

Además:

Asegura presencia internacional

Mejora ingresos económicos

Refuerza el proyecto deportivo

Por eso, cada punto en esta fase de grupos vale más que nunca.

En resumen

Colo Colo es segundo del Grupo A con 4 puntos

Necesita terminar entre los dos primeros para clasificar

Depende de sus resultados, pero también de Coquimbo

Si empata en puntos, puede quedar eliminado por diferencia de gol

El próximo partido ante Huachipato es clave

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