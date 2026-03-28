Colo Colo está contando las horas para enfrentarse a Huachipato por la Copa de la Liga, en medio de todos los rumores por el nuevo estadio que vociferó Aníbal Mosa, Fernando Ortiz debe resolver varios temas con su defensa que podría tener cambios cuando se mida ante la Usina, pero por una molestia que dejaría al Rey Arturo al margen.

Todo el mundo Colo Colo está pendiente de la nueva forma de blindaje que tiene con su refuerzo, por ahora, estrella. Las cláusulas y préstamos son vistos como una gran jugada de la directiva, pero obviamente no servirá de nada si otro equipo pone el valor de su carta en la mesa.

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