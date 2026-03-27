Colo Colo ha tenido un buen inicio de año en términos de resultados, con seis triunfos en nueve partidos y solo con las manchas de las derrotas ante Limache y U de Chile. Uno de los artífices de este rendimiento es el defensa uruguayo Joaquín Sosa, quien llegó como refuerzo en esta temporada y se ha afianzado como una de las figuras del equipo.

La buena noticia para los Albos es que el jugador puede quedarse por un largo tiempo en el club, debido a que tiene varios puntos en su cláusula que pueden favorecer ese escenario, aunque obviamente no lo asegura.

¿Por qué Joaquín Sosa puede quedarse por largo tiempo en Colo Colo?

Según dio a conocer el periodista Rodrigo Gómez de Radio Cooperativa, Joaquín Sosa está a préstamo en Colo Colo desde Bologna de Italia hasta la mitad de este 2026, pero hay varias opciones de extender su estadía en la institución.

La primera es una posibilidad de extender rápidamente la cesión del jugador hasta la mitad de 2027, que es la primera jugada que tiene el Cacique para mantenerlo sin tener que pagar su costo de transferencia.

De todas maneras, hay una opción de compra que se puede activar en cualquier momento, la que de concretarse significaría que Joaquín Sosa pase a ser propiedad del elenco de Macul, con buenas posibilidades después de una transferencia por un mejor precio, tomando en cuenta el buen nivel que ha demostrado el futbolista.

¿Qué dijo Aníbal Mosa sobre la continuidad de Joaquín Sosa en Colo Colo?

Incluso el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, dijo en su última comparencencia ante los medios que Joaquín Sosa puede mantenerse en Colo Colo por varias temporadas más.

“Está súper blindado por Colo Colo. Tenemos dos ventanas de préstamo. Estamos muy tranquilos con Joaquín y lo mejor de todo es que él está tranquilo. Él está muy contento, se ha compenetrado de una manera increíble llevando tan poco tiempo. Se ha visto en el tema deportivo”, dijo.

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