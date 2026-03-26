La mala racha de Juan Martín Lucero en la Universidad de Chile ya cruzó la línea de lo deportivo. Lo que era un drama médico por sus constantes desgarros mutó en una guerra de declaraciones que tiene ardiendo el ambiente entre los dos grandes del país. Todo explotó cuando Gabriel “Coca” Mendoza salió a decir que la lesión del “Gato” era poco menos que un castigo divino por su salida de Colo Colo. Pero en el CDA no se quedaron callados: Francisco Las Heras, leyenda del Ballet Azul, saltó a la cancha para ponerle un paraalé definitivo al ídolo albo y blindar al delantero que hoy vive sus horas más bajas.

En una charla con Bolavip Chile, el ex mediocampista universitario no tuvo filtros para destrozar la teoría del “karma” que instaló Mendoza. Para Las Heras, mezclar decisiones laborales con la integridad física de un colega es caer en lo más bajo del fútbol. Su respuesta no solo busca proteger a un Lucero que se fue llorando del Nacional ante La Calera, sino también marcarle la cancha a un Coca Mendoza que, según el mundo azul, perdió los códigos al celebrar la desgracia ajena mientras Fernando Gago intenta rearmar un equipo que está en la lona.

¿Qué dijo Francisco Las Heras sobre las burlas del Coca Mendoza?

El referente de la U fue cortante y calificó de entrada como una “estupidez” las frases de Mendoza. Para Las Heras, el fútbol es una profesión y no un guion de película esotérica. “¿Por qué no entiende el Coca Mendoza? Porque yo no sé si tener dos dedos de frente para entender que uno es profesional”, disparó el histórico azul, dejando claro que las decisiones de carrera no tienen por qué pagarse con lesiones.

Para el ídolo del Ballet Azul, lo que hizo Lucero al saltar a la U es parte del mercado y no una traición que merezca un calvario médico. “Si le ofrecen ir a un equipo o a otro equipo, uno tiene que ver lo que le conviene”, sentenció, validando el derecho del jugador a buscar su mejor contrato sin ser perseguido por supuestas maldiciones de la vereda de enfrente.

¿Por qué el Coca Mendoza se burló de la lesión de Juan Martín Lucero?

La “mala leche” de Mendoza nació de una herida que en Macul todavía sangra. El ex lateral albo no olvida cómo el argentino forzó su salida del Monumental y aprovechó este nuevo desgarro para pasarle la cuenta. “Existe el karma en el fútbol y en la vida. Todo se devuelve. Alcanzó a estar ocho minutos y pa’ fuera. Ahora a llorar a la iglesia”, lanzó el Coca en Redgol, rompiendo un código básico entre futbolistas: el respeto por la salud del colega.

Mendoza insiste en que el infortunio del “Gato” es una deuda pendiente que el destino le está cobrando. Mientras otros históricos de Colo Colo han preferido guardar silencio o mostrar empatía, el Coca se fue al choque: “Cuando se actúa mal en la vida, llega un minuto en que se devuelve. Con suerte ha jugado. Esto es el karma”. Sus dichos solo lograron caldear los ánimos en un momento donde la U está contra las cuerdas y Gago necesita calma para el debut oficial en el torneo.

¿Cuál es el próximo partido de la U de Chile tras la polémica?

Universidad de Chile ahora tiene que sacudirse el ruido externo y enfocarse en lo que viene. El próximo desafío del Romántico Viajero será contra Audax Italiano por la fecha 3 de la Copa de La Liga, este martes 31 de marzo a las 18:00 horas. La gran duda es cómo llegará el plantel tras esta semana de dardos cruzados y sin su principal carta de gol disponible. El Bicentenario de La Florida será el escenario donde Gago deberá demostrar que puede blindar a sus dirigidos de las burlas que llegan desde Pedrero y empezar a sumar puntos de verdad.

En resumen

El cruce: Francisco Las Heras vs. Coca Mendoza.

Francisco Las Heras vs. Coca Mendoza. El motivo: Las burlas del ídolo albo por la lesión de Lucero.

Las burlas del ídolo albo por la lesión de Lucero. La frase: “Es una estupidez, Mendoza no tiene dos dedos de frente”, dijo Las Heras.

“Es una estupidez, Mendoza no tiene dos dedos de frente”, dijo Las Heras. Próximo duelo: La U visita a Audax el martes 31 de marzo a las 18:00 hrs.

¿Crees que al Coca Mendoza se le pasó la mano o es parte de la “chispeza” clásica de los ídolos de Colo Colo contra la U? Entra al debate y opina en AlAireLibre.cl.