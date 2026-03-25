La lesión de Juan Martín Lucero en la derrota ante Unión La Calera dejó a Universidad de Chile sin delanteros disponibles. El argentino duró apenas ocho minutos en cancha antes de salir con molestias físicas, un escenario que se agrava con la situación de Octavio Rivero. Resultado: Fernando Gago se queda con una sola alternativa real en ataque para el próximo partido.

Con Rivero y ahora Lucero descartado, en principio por tres semanas por un desgarro, toda la responsabilidad ofensiva recae en Eduardo Vargas, que vuelve a ser el eje del ataque azul en un contexto que ya vivió el club hace pocas semanas.

¿Cómo arma Gago el ataque de la U sin Lucero ni Rivero?

El técnico deberá redefinir su estructura ofensiva de cara al duelo ante Audax Italiano. Sin un “9” natural disponible, una de las alternativas es respaldar a Vargas con extremos más activos en ataque, como Ignacio Vásquez y Maximiliano Guerrero, buscando compensar la falta de otro centrodelantero con movilidad y volumen ofensivo.

Otra opción es abrir espacio a juveniles como Jhon Cortés o Martín Espinoza, aunque eso implica asumir un riesgo en un momento donde el equipo necesita respuestas inmediatas. La semana de entrenamientos será clave para definir qué camino toma Gago.

¿Cuánto tiempo estará fuera Juan Martín Lucero?

Aún no hay información oficial sobre la lesión del delantero. Sin embargo ya trascendió que nuevamente tendría un desgarro y estaría fuera de dos a tres semanas.

La decisión que enfrenta Universidad de Chile con Eduardo Vargas

Con este escenario, Vargas no solo queda como única carta de gol, sino también como el principal sostén ofensivo del equipo. Su rendimiento pasa a ser determinante en un tramo donde la U necesita resultados para afirmarse en la Copa de la Liga.

El Romántico Viajero visitará a Audax el martes 31 de marzo a las 18:00 horas y el partido en La Florida aparece como una prueba directa para medir cómo responde el equipo sin variantes en ataque.