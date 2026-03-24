Fernando Gago debutó con derrota en U de Chile: los Azules perdieron por 1-0 ante Unión La Calera en la Copa de la Liga 2026 y el equipo sigue sin convencer. Es más, el equipo no ha ganado durante este año como local en el estadio Nacional, pese a que van varios compromisos disputados allí.

Pese a esto, Gago se mostró conforme con el rendimiento del equipo y de sus dirigidos. El estratega señaló que hay cosas en las que buscarán insistir y que hay factores que explican la caída, como las bajas y que se trata recién del primer partido de su ciclo en el club.

¿Qué dijo Fernando Gago tras debutar con derrota en U de Chile?

En diálogo con TNT Sports, Fernando Gago señaló tras la derrota de U de Chile: “Hicimos un gran primer tiempo. tuvimos situaciones de gol, una sola llegada desde el rival nos convirtieron, se nos puso el partido cuesta abajo, y en el segundo tiempo seguimos intentando, un poco más apresurados, pero bueno, es el primer partido“.

Además, se refirió a las lesiones que afectaron al equipo, como las de Charles Aránguiz, Lucas Assadi, Octavio Rivero y Diego Vargas, entre otras: “Obviamente (se resiente el equipo), porque son jugadores de de jerarquía, jugadores de selección. Entonces, trabajaremos para el próximo partido, esa es la mentalidad que tenemos que tener”.

Sobre la lesión muscular que sacó a Juan Martín Lucero de este compromiso, Fernando Gago señaló: “Aún no lo sé, así que lo hablaremos ahora con los médicos”.

Finalmente, fue consultado si deben mejorar mucho para su próximo compromiso: “Sí, sin duda, y hay muchas cosas positivas que hay que seguir insistiendo, y a partir de eso, seguir trabajando”.

¿Cuándo vuelve a jugar la U de Chile de Fernando Gago?

El segundo partido de Fernando Gago en U de Chile será el próximo martes 31 de marzo a las 18:00 horas ante Audax Italiano en el estadio Bicentenario de La Florida.

El compromiso se llevará a cabo en el marco de la Fecha 3 del Grupo D en la Copa de la Liga 2026 y será una buena oportunidad para que Gago busque su primera victoria en los Azules.