Un verdadero terremoto sacudió a Universidad de Chile fuera de la cancha luego de que un polémico reportaje televisivo encendiera las alarmas en el CDA. Tras la emisión de una investigación por parte de Canal 13 que vinculaba peligrosamente a barristas del club con el crimen organizado, el nombre de Lucas Assadi saltó sorpresivamente a la palestra por una supuesta relación con un peligroso líder narco. Ante la gravedad de la acusación y el revuelo generado en redes sociales, el talentoso canterano azul decidió romper el silencio, lanzando un feroz descargo para aclarar su situación.

Lucas Assadi sobre la videollamada con narcobarrista

El reportaje de Teletrece expuso unas imágenes que desataron el caos: capturas de videollamadas que involucraban tanto a Lucas Assadi como a Marcelo Morales comunicándose con Víctor Poblete, alias “Vitoko”, uno de los líderes de “Los de Abajo” que actualmente es acusado de asociación para el narcotráfico y tráfico de drogas.

Aprovechando su llegada al Estadio Nacional, el volante creativo de la “U” enfrentó los micrófonos y le bajó el perfil a la situación, desmintiendo cualquier vínculo oscuro. “Fue una llamada como dijo Manuel Mayo, fue una conversación de felicitaciones, pero no más allá de eso. Solo eso”, aclaró de entrada el canterano azul.

La situación también hizo ruido en las oficinas del club, por lo que Assadi tuvo que transparentar el tema con la directiva. “En realidad me preguntaron si había algo más, no sé, juntas o cualquier otra cosa. Yo les dije la verdad, que fue solo una videollamada y nada más“, aseguró el jugador, descartando de plano una relación de amistad con el imputado.

¿Qué dijo Lucas Assadi sobre el reportaje de Canal 13?

Pero el descargo no quedó ahí. Molesto por verse envuelto gratuitamente en una investigación policial de esta magnitud, Assadi no dudó en apuntar sus dardos contra el canal, tildando la acción periodística como “mala leche” y acusándolos de utilizar su imagen únicamente para ganar audiencia.

“Sí, obvio creo que igual Canal 13 se equivocó, para mí personalmente creo que lo hicieron para que lo viera más gente el reportaje”, disparó sin filtro el mediocampista. “Y como sale, son dos videollamadas: la mía y la del Shelo (Marcelo Morales). Nada más que eso. Se comunicaron conmigo y no quise conversar con ellos porque no sumaba“, sentenció el talento azul, dando por cerrado uno de los capítulos más tensos del año en La Cisterna.

Las polémicas videollamadas de los jugadores azules con líder narcobarra / ©Reportajest13

En resumen