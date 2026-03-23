Universidad de Chile sigue digiriendo la partida de Gustavo Álvarez, un técnico que dejó huella en lo deportivo y que ahora inicia una nueva etapa en San Lorenzo. Pero en el CDA no sólo miran el impacto futbolístico de su adiós, porque la operación también abre una ventana económica para Azul Azul.

En días donde el nombre del DT argentino se instaló con fuerza entre las tendencias deportivas, la atención pasó desde la banca al detalle contractual. Y ahí aparece un monto que, sin ser el original del vínculo, igual representa un alivio para la caja azul.

Universidad de Chile Gustavo Álvarez San Lorenzo y el monto que entra a Azul Azul

Universidad de Chile recibirá cerca de 200 mil dólares tras la llegada de Gustavo Álvarez a San Lorenzo. Esa cifra equivale aproximadamente a 180 o 182 millones de pesos chilenos, según reportes publicados este 23 de marzo.

El pago responde a una cláusula de salida que se activaba una vez que el entrenador encontrara nuevo club. Aunque el contrato original contemplaba una cifra mucho mayor, la negociación terminó rebajando de forma importante ese monto.

La cláusula de salida de Gustavo Álvarez cambió el cierre de su ciclo

La salida de Álvarez no fue gratis. De acuerdo con En Cancha, el acuerdo final permitió destrabar una operación que venía arrastrando conversaciones desde hace semanas entre el entorno del DT y la concesionaria.

Así, la U cerró el ciclo de un entrenador que tenía contrato vigente hasta fines de 2026, pero que ya fue oficializado en Argentina para asumir un desafío inmediato con el cuadro azulgrana.

Día 1️⃣ de Gustavo Álvarez en San Lorenzo. pic.twitter.com/HWUNKunCUw — San Lorenzo (@SanLorenzo) March 23, 2026

El paso de Gustavo Álvarez por la U deja balance deportivo y económico

La salida del argentino golpea por lo que significó en la banca, pero también deja un retorno que en el club consideran relevante. No compensa del todo la expectativa que generaba su proyecto, aunque sí evita una despedida sin ingresos.

En paralelo, San Lorenzo ya confirmó que Álvarez dirigirá de inmediato y que debutará esta misma semana, un movimiento que terminó acelerando el cobro pactado con Universidad de Chile.