Fernando Gago comienza su etapa en Universidad de Chile con alta expectación. El técnico argentino asumió el desafío de devolverle protagonismo a los azules, en medio de un escenario exigente tanto en resultados como en funcionamiento.

A días de su debut, el nuevo entrenador ya dejó señales claras de su estilo: cercanía con el plantel, pero también exigencia total. Sin embargo, fue una revelación fuera de la cancha la que terminó llamando la atención en su presentación.

Fernando Gago Universidad de Chile y la confesión que sorprende a los hinchas

Fernando Gago reconoció que le mintió a Leandro Fernández antes de firmar con Universidad de Chile. El propio DT contó que el delantero lo contactó durante las բանակցaciones. Según explicó, el atacante argentino, con quien mantiene una relación cercana, le entregó detalles del club y del momento que atravesaba el equipo. Sin embargo, Gago aún no tenía nada cerrado.

“Leandro me llamó para contarme cómo era el club… y como no tenía nada firmado, le mentí y le dije que no sabía”, reveló el técnico, en una frase que rápidamente generó repercusión.

El rol de Leandro Fernández en la llegada de Gago a la U

El contacto entre ambos no fue casual. Gago y Fernández compartieron en Vélez Sarsfield, lo que facilitó una conversación directa en medio del proceso. El ex delantero azul actuó como una especie de puente informal, entregando contexto desde dentro del camarín.

Aun así, el DT dejó en claro que su decisión no dependió sólo de ese diálogo. El entrenador aseguró que también realizó un análisis completo del club, considerando información institucional y deportiva antes de aceptar el desafío.

¡Mucho éxito, Profe! Que sea una gran temporada juntos 🤘🏼 pic.twitter.com/V0E70RUBdj — Universidad de Chile (@udechile) March 23, 2026

El estilo de Gago y lo que busca instalar en Universidad de Chile

Más allá de la anécdota, Gago ya trabaja en su sello futbolístico. El argentino apunta a un equipo protagonista, competitivo y con ambición en cada partido. Además, sostuvo reuniones con los referentes del plantel, buscando alinear objetivos y fortalecer el grupo desde lo interno, algo que considera clave en su proceso.

“Necesito que todos estemos para el mismo lado”, afirmó, dejando claro que su gestión no sólo pasa por lo táctico, sino también por lo humano dentro del camarín.