Jhon Valladares dirigió su último partido como director técnico interino en U de Chile con un empate 2-2 ante La Serena en el estadio Nacional, en el arranque de la Copa de la Liga 2026. El estratega fue consultado por la llegada de Fernando Gago y no dudó en poner una alta expectativa al ciclo de su colega que comienza este sábado con su primer entrenamiento en el Centro Deportvo Azul.

Para Valladares, Gago debe imponer su estilo “lo más rápido posible”, algo que no es muy distinto a lo que piensan los hinchas de la U, que espera rápidamente pasar el trago amargo que significó el paso de Francisco “Paqui” Meneghini por su club, en el que perdieron muchos puntos en apenas seis fechas disputadas en el Campeonato Nacional 2026.

¿Qué esperan en U de Chile de Fernando Gago?

Jhon Valladares compareció ante los medios de comunicación en conferencia de prensa y señaló: “Ya se oficializó la llegada del nuevo entrenador (Fernando Gago), y le va dar, obviamente, un sello de su forma, de su manera, lo más rápido posible. Nosotros como funcionarios del club, como lo hemos dicho desde un principio, teníamos muy claro nuestro rol, tratar de entregar lo que lo que mejor podemos hacer para para que el equipo tuviera ese pequeño envión, y se va a encontrar con un grupo un grupo de profesionales cien por ciento, y obviamente abierto a seguir en la búsqueda del crecimiento y el y obviamente con el crecimiento de del equipo”.

“A la larga, nosotros en el día a día veíamos que ellos se esfuerzan, sacrifican como cualquier jugador de fútbol. Muchas veces el partido te entrega una imagen, pero la semana es dura, es difícil, en donde cada uno de ellos busca siempre estar a la altura. Tenemos jugadores de mucha jerarquía, y obviamente también eso va ser acompañado con el nuevo técnico que llega”, añadió.

“El técnico está confirmado, nosotros volvemos a nuestras labores, y obviamente desearle lo mejor al club, desearle lo mejor al nuevo entrenador, nosotros a disposición de de la institución”, sentenció.

¿Cuándo debuta Fernando Gago en U de Chile?

Fernando Gago dirigirá su primer partido en U de Chile el próximo martes 24 de marzo a las 18:00 ante Unión La Calera en el estadio Nacional por la Fecha 2 de la Copa de la Liga 2026.

La primera práctica de Gago será este sábado, pero ya este viernes pudo scar conclusiones de lo hecho por su equipo ante La Serena, ya que estuvo en uno de los palcos del recinto ñuñoíno viendo el compromiso.