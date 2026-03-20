Llegó a Universidad de Chile precedido de un gran cartel al ser considerado como una de las mayores promesas de su país. Sin embargo, su historia en el CDA tuvo un desenlace tan abrupto como inesperado.

Con la firme intención de relanzar su carrera, el volante buscó oportunidades en la Primera B. Lamentablemente, terminó recibiendo un duro portazo que lo dejó a la deriva.

¿Quién es el ex U de Chile que fue nominado por Bielsa y hoy está sin club?

Durante su paso por el CDA, todo indicaba que tenía un destino prometedor. Marco Oroná, mediocampista uruguayo, llegó desde el fútbol amateur y rápidamente se transformó en figura de la serie de Proyección de Universidad de Chile.

Su irrupción fue tan impactante que Marcelo Bielsa lo nominó a la Selección Absoluta de Uruguay sin haber debutado en Primera División. Un caso poco habitual que elevó aún más su proyección.

Pero el quiebre llegó fuera de la cancha. Al momento de firmar su primer contrato profesional, las negociaciones se derrumbaron: su representante exigió 500 mil dólares por su carta, cifra que Azul Azul rechazó. Así se selló su polémica salida a inicios de 2025.

¿Qué pasó con Marco Oroná tras salir de la U de Chile?

Buscando refugio tras su abrupta salida de nuestro país, Oroná recaló en Peñarol, el club de sus amores. Sin embargo, el sueño se transformó rápidamente en frustración, ya que no logró consolidarse, sumó escasos minutos y terminó siendo desechado por el cuadro “Manya”.

Con la necesidad urgente de sumar rodaje y relanzar su incipiente carrera, el charrúa empacó sus maletas y regresó a Chile. Su destino fue Deportes Antofagasta, donde se integró a prueba con la ilusión de convertirse en el gran refuerzo internacional del cuadro “Puma” para pelear el ascenso a Primera Divisón.

¿Por qué Deportes Antofagasta rechazó fichar a Marco Oroná?

Pero el fútbol le tenía preparado un nuevo y duro revés. Tras ser evaluado en cancha, el experimentado técnico Luis Marcoleta decidió bajarle el pulgar, dejándolo literalmente sin club a sus 20 años.

El entrenador nacional no se guardó nada y explicó públicamente los motivos de su drástica decisión: “Es un muchacho joven que tenía condiciones, pero era una opción que debíamos evaluar“, comenzó señalando.

Para rematar, el estratega dejó en claro su estricta filosofía a la hora de armar el plantel: “Estoy tomando decisiones pensando en que quienes se queden deben ser mejores que lo que ya tenemos… Respetando sus condiciones, a nivel similar prefiero darle la oportunidad a los jugadores formados en el club y de la ciudad“, sentenció, dándole un golpe de KO a las aspiraciones de la exjoya azul.

En resumen