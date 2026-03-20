Fernando Ortiz, director técnico de Colo Colo, anticipó esta jornada el debut de su equipo en la Copa de la Liga 2026 frente a Coquimbo Unido. Sin embargo, durante la conferencia de prensa también tuvo palabras para Fernando Gago, nuevo entrenador de la U de Chile.

El ‘Tano’ conoce bien a su compatriota, a quien ha enfrentado como DT y también como jugador. A la fecha, nunca ha logrado vencerlo, algo que espera dejar atrás esta temporada.

¿Qué dijo Fernando Ortiz sobre Fernando Gago?

En la conferencia de prensa de este viernes, Fernando Ortiz fue consultado sobre qué tiene de atractivo el fútbol chileno para los entrenadores argentinos, a lo que el DT explicó desde su propia experiencia.

“Con la sola palabra de interés de Colo Colo, yo ya estaba interesado en venir a este país. Ser el entrenador de una institución con una historia muy importante en el país ya era, a mi modo de ver, algo que no me podía perder”, afirmó.

Respecto a la llegada de Gago a la U de Chile, en tanto, indicó que “no sé cuál fue el motivo de Fer, pero en lo particular, dirigir al mejor equipo del país ya es algo extraordinario para mí”.

¿Cuántas veces se han enfrentado Fernando Ortiz y Fernando Gago?

A la fecha, Fernando Ortiz y Fernando Gago se han enfrentado una vez como directores técnicos. El único cara a cara entre ambos ocurrió el 30 de marzo de 2024 cuando dirigían a Monterrey y Chivas de Guadalajara, respectivamente.

En aquella oportunidad, el equipo de Gago se impuso por 2-0 en el Estadio BBVA. Con esto, las Chivas le quitaron el invicto al Monterrey de Ortiz que terminó con 9 jugadores.

Sin embargo, como jugadores también se enfrentaron cuando Ortiz defendía a Estudiantes de La Plata y Gago a Boca Juniors. Acá el saldo también es favorable para el nuevo DT de la U.

Como futbolistas, el nuevo entrenador azul registró un empate y dos victorias entre 2005 y 2006. Ahora, en Colo Colo, el ‘Tano’ intentará romper la racha para imponerse por primera vez a Gago.

En resumen

La motivación de Ortiz: El Tano explicó las razones por las que llegó a Colo Colo.

El Tano explicó las razones por las que llegó a Colo Colo. Cara a cara vs Gago: Ortiz ha enfrentado una vez a Gago como DT. Fue en México y su equipo cayó 2-0.

Ortiz ha enfrentado una vez a Gago como DT. Fue en México y su equipo cayó 2-0. Nunca le ha ganado: Como jugadores se midieron en tres ocasiones: Gago ganó en dos y hubo un empate.

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