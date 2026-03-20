Colo Colo afina los últimos detalles antes de su estreno en la Copa de la Liga ante Coquimbo Unido y el viernes llega con señales claras desde el Monumental: Arturo Vidal volvió a entrenar con normalidad, Fernando Ortiz prepara modificaciones en el once y la presión por cumplir con los minutos Sub 21 ya está sobre la mesa. El líder del campeonato cambia el foco, pero no baja la intensidad.

Mientras el plantel ajusta la pizarra, el nombre de Colo Colo también suena fuera de Chile. Alan Saldivia y Salomón Rodríguez volverán al país para disputar la Copa Sudamericana con sus nuevos equipos, Gabriel Suazo analizó el presente albo desde Sevilla y en Europa también hay atención sobre Lucas Cepeda. El día viene cargado.

⚪⚫ Todas las noticias de Colo Colo hoy viernes 20 de marzo

En resumen

Vidal entrenó con normalidad y sería titular.

Ortiz prepara cambios importantes en el once.

Colo Colo debe cumplir 360 minutos Sub 21.

Saldivia y Salomón Rodríguez volverán a Chile por Sudamericana.

Suazo elogió el presente albo desde Sevilla.

Zavala regresa al Monumental como rival.

Sigue en AlAireLibre.cl el Colo Colo HOY minuto a minuto: formación confirmada, evolución de Vidal, definición Sub 21, novedades del debut ante Coquimbo y todo lo que rodea al puntero antes de su estreno en la Copa de la Liga.