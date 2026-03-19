Colo Colo cambia el foco, pero no la exigencia. El equipo de Fernando Ortiz deja en pausa el Campeonato Nacional 2026 —donde es líder— para debutar en la Copa de la Liga 2026, un torneo que entrega un premio mayor: un cupo a la Copa Libertadores 2027.

El rival será Coquimbo Unido, campeón vigente del fútbol chileno, en un duelo que mezcla presión, contexto y decisiones clave. El Cacique llega con confianza tras su último triunfo, pero también con dudas en su formación, producto de lesiones y ajustes tácticos que podrían marcar el inicio de este nuevo camino.

¿Quién transmite Colo Colo vs Coquimbo Unido EN VIVO?

El partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido será transmitido EN VIVO por TV y streaming.

Señales confirmadas:

TNT Sports Premium (TV)

HBO Max (streaming)

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¿A qué hora juegan Colo Colo vs Coquimbo Unido por la Copa de la Liga?

📆 Sábado 21 de marzo de 2026

⏰ 18:00 horas (Chile)

🏟️ Estadio Monumental David Arellano

🏆 Fecha 1 – Grupo A – Copa de la Liga 2026

¿Dónde ver Colo Colo vs Coquimbo EN VIVO online?

El encuentro se podrá seguir EN VIVO y ONLINE a través de:

HBO Max (streaming oficial)

TNT Sports Premium (TV)

¿Dónde ver GRATIS Colo Colo vs Coquimbo Unido?

Además de la transmisión oficial, podrás seguir el partido GRATIS con cobertura completa en:

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¿Cómo llega Colo Colo al debut en la Copa de la Liga?

El Cacique llega en un gran momento competitivo. Es líder de la Liga de Primera y viene de vencer con autoridad a Huachipato en el Monumental, consolidando su rendimiento en el torneo.

Sin embargo, el equipo de Fernando Ortiz enfrenta un escenario con ajustes importantes. La lesión de Javier Correa (desgarro) lo deja fuera por varias semanas, mientras que otras situaciones físicas obligan a mover la pizarra.

La gran noticia es el regreso de Arturo Vidal, quien superó su cuadro de amigdalitis y apunta a ser titular. A esto se suman posibles apariciones desde el arranque de jugadores como Javier Méndez y Matías Fernández, en un XI que genera expectativa.

¿Cómo llega Coquimbo Unido al duelo ante Colo Colo?

El cuadro pirata llega con un presente irregular. En su último partido cayó ante Universidad de Chile, resultado que aumentó las dudas en torno al equipo dirigido por Hernán Caputto.

A pesar de eso, Coquimbo ya mostró capacidad para competir como visitante —incluyendo un triunfo ante Huachipato— y buscará aprovechar cualquier espacio que deje el Cacique.

La formación de Colo Colo vs Coquimbo Unido

Colo Colo formaría con:

Fernando de Paul; Javier Méndez, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Claudio Aquino; Leandro Hernández, Maximiliano Romero.

DT: Fernando Ortiz

La formación de Coquimbo Unido vs Colo Colo

Coquimbo Unido sale con:

Diego Sánchez; Francisco Salinas, Benjamín Gazzolo, Manuel Fernández, Juan Cornejo; Alejandro Camargo, Sebastián Galani, Martín Mundaca, Guido Vadalá, Alejandro Azócar; Nicolás Johansen.

DT: Hernán Caputto

Los árbitros de Colo Colo vs Coquimbo Unido

Árbitro: Mario Salvo Sepúlveda

Asistente 1: Claudio Urrutia Córdova

Asistente 2: Emilio Bastías Núñez

Cuarto árbitro: Miguel Araos Riquelme

VAR: Juan Lara Luco

AVAR: Francisco Gaggero Sotomayor

Historial reciente entre Colo Colo y Coquimbo Unido

Últimos enfrentamientos:

Coquimbo 1-0 Colo Colo

Colo Colo 2-0 Coquimbo

En resumen

Colo Colo vs Coquimbo debutan en la Copa de la Liga 2026

Se juega el sábado 21 de marzo a las 18:00

Estadio Monumental

Transmite TNT Sports Premium

Streaming en HBO Max

El Cacique llega como líder del torneo nacional, pero con cambios en su XI

Coquimbo busca dar el golpe como visitante

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