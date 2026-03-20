Un potente recado encendió los ánimos a solo horas del esperado debut de Colo Colo frente a Coquimbo Unido por la Copa de la Liga. Mientras el “Cacique” afina sus últimas piezas en Macul, una de las figuras del actual monarca del fútbol chileno le marcó la cancha al equipo local con una desafiante advertencia, anticipando que no irán a especular al Estadio Monumental.

La advertencia de Luis Riveros a Colo Colo

Esta semana arranca la Copa de la Liga 2026 y uno de los duelos más atractivos será el que protagonizarán Colo Colo y Coquimbo Unido en el Estadio Monumental.

En la previa, el delantero del cuadro pirata, Luis Riveros, adelantó su visita a Macul y dejó un mensaje claro para el equipo albo. “Colo Colo es un rival grande, uno de los equipos más populares del país, pero tenemos que darle importancia a lo que tenemos que hacer nosotros, no preocuparnos tanto del rival”, afirmó el atacante.

¿Coquimbo es candidato para ganar la Copa de la Liga?

En el norte hay ilusión con este nuevo torneo, siendo el campeón actual del fútbol chileno, sobre todo considerando que el campeón obtendrá un cupo directo a la Copa Libertadores 2027. “Llegamos muy ilusionados, es un nuevo torneo y tenemos un plantel importante para competir en todos los frentes. Ahora es la Copa de la Liga y tenemos que darle la importancia”, señaló Riveros.

Además, el delantero dejó en claro la mentalidad del equipo frente al exigente calendario: “Yo llegué al último campeón y no hay que mirar en menos ningún torneo. Ahora tenemos la Copa de la Liga, está el torneo, la Copa Chile y después se viene la Copa Libertadores. Ninguno va a ser más importante que otro, sino el próximo partido a disputar”.

El bajo momento personal del “Tigre” Riveros / Photosport

La autocrítica de Luis Riveros en Coquimbo Unido este 2026

Riveros, quien arribó al vigente campeón del fútbol chileno a inicios de este 2026, también se dio el tiempo para analizar su propio presente. Con solo un gol a su haber en las primeras siete fechas de la Liga de Primera, el delantero hizo un descargo autocrítico sobre su rendimiento.

“No se está abriendo el arco. En la primera fecha pude marcar y el otro día tuve una chance que no pude concretar, pero bueno, trataré de trabajar sobre eso y ya se va a abrir el arco“, admitió el atacante, quien buscará justamente ante el “Cacique” su anhelada revancha personal.

¿Cuándo y a qué hora juegan Colo Colo vs Coquimbo Unido?

El esperado choque entre el “Cacique” y el cuadro “Pirata”, válido por la primera fecha del Grupo A de la Copa de la Liga, está programado para este sábado 21 de marzo.

El balón comenzará a rodar a partir de las 18:00 horas sobre el césped del Estadio Monumental, recinto que promete un gran marco de público para presenciar el debut oficial de ambas escuadras en este nuevo e ilusionante certamen del fútbol chileno.