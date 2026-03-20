Los problemas no terminan para el “Romántico Viajero” en el plano internacional. A pesar de que su participación en la Copa Sudamericana ya es parte del pasado, Universidad de Chile recibió una notificación oficial desde las oficinas de Luque que encendió las alarmas en el Centro Deportivo Azul. El organismo rector confirmó la apertura de un expediente disciplinario por hechos ocurridos en su último encuentro, sumando una presión extra a la golpeada mesa directiva de Azul Azul.

¿Por qué la Conmebol abrió un expediente contra la U de Chile?

El organismo sancionará a la U por infringir el artículo 7.3.4.1 del Manual de Clubes, que obliga a los jugadores a conversar con la transmisión oficial de TV post-partido. Tras quedar fuera ante Palestino, el plantel azul abandonó el recinto sin emitir declaraciones. Por esta infracción, la U arriesga una multa mínima de 5.000 dólares (unos 4.8 millones de pesos), que podría subir a 8.000 USD si se repite en el futuro.

¿Qué castigo arriesga la U de Chile tras la apertura del expediente Conmebol?

A pesar de la incertidumbre inicial, el castigo para el cuadro estudiantil es puramente económico. El reglamento de medios de la Conmebol es inflexible: la atención a la cadena oficial y titulares de derechos es obligatoria para los protagonistas. Al no cumplir con este protocolo, Azul Azul ahora debe presentar sus descargos en Paraguay. Lo positivo para el hincha es que esto no afectará la localía ni significará jugar a puertas cerradas, sino que se traduce en un golpe directo a las arcas del club.

Audax y Cobresal: Los otros clubes chilenos en la mira de la Confederación

La U no es el único equipo nacional bajo la lupa de Luque. La Conmebol también notificó a Audax Italiano por el ingreso de personas no autorizadas al campo de juego. Sin embargo, el panorama más oscuro lo tiene Cobresal, que enfrenta múltiples cargos por fallas de seguridad y el corte de luz en Calama, arriesgando multas que superan los 15 mil dólares. Solo Palestino logró sortear la fase sin anotaciones en el informe disciplinario.

En Resumen

La Infracción: El plantel no atendió a la prensa oficial de la competencia.

El plantel no atendió a la prensa oficial de la competencia. El Motivo: Incumplimiento del artículo 7.3.4.1 del reglamento de medios.

Incumplimiento del artículo 7.3.4.1 del reglamento de medios. La Multa: El piso mínimo para la U es de 5.000 USD .

El piso mínimo para la U es de . Fallo Final: La resolución definitiva se conocerá en las próximas semanas.

¿Te parece justo que Conmebol multe a la U por no hablar con la prensa o crees que el club debería apelar esta decisión? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.