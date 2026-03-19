La llegada de Fernando Gago a la banca de Universidad de Chile parece haber cerrado una herida abierta tras la salida de Francisco Meneghini, pero los ecos de lo que pudo ser siguen retumbando en el Centro Deportivo Azul. Antes de que “Pintita” diera el sí, el candidato número uno de la dirigencia era un viejo conocido del fútbol chileno: Eduardo Berizzo. Sin embargo, a pesar de la cercanía y el interés mutuo, el “Toto” decidió dar un paso al costado por razones que hasta hoy permanecían bajo siete llaves.

¿Por qué Eduardo Berizzo rechazó dirigir a la U de Chile?

El periodista Romai Ugarte reveló en Bolavip Chile que Berizzo declinó la oferta de la U por un motivo estrictamente profesional: “Él es de los técnicos que no va a tomar un proyecto que no sea desde el inicio”, explicó. El “Toto” no está dispuesto a asumir un plantel que no conformó él mismo o donde no tuvo voz en los refuerzos. Además, el DT prioriza su ambición de regresar al fútbol europeo tras sus pasos por el Celta de Vigo y el Sevilla.

La estricta regla de Eduardo Berizzo que frustró su llegada a la U de Chile

Muchos pensaban que el problema era económico o personal, considerando que el técnico reside en Chile y está establecido con su pareja (es yerno de Ricardo Abuhomor). Sin embargo, su negativa tiene un trasfondo ético y deportivo. Según detalló Ugarte, Berizzo hoy solo acepta desafíos donde pueda imprimir su sello desde la pretemporada. Al estar el campeonato en curso y con un plantel ya armado, el argentino prefirió el portazo, obligando a Azul Azul a buscar un perfil distinto como el de Fernando Gago.

¿Berizzo o Gago? Quién era la verdadera prioridad en el CDA

A pesar de la expectación por el arribo del ex volante del Real Madrid, en la interna de la U el consenso apuntaba al ex ayudante de Bielsa por su conocimiento del medio. “Para la U era Berizzo porque conoce el medio. Pero si lo hubieran traído desde el inicio y no a Paqui (Meneghini), podría haber sido el técnico de la U perfectamente”, sentenció Ugarte. Al no cumplirse su exigencia de “inicio de proyecto” y con el sueño de volver a Europa latente, el camino quedó libre para que Gago asumiera el desafío en La Cisterna.

En Resumen

El Motivo: Berizzo rechaza tomar equipos con el campeonato ya iniciado.

Berizzo rechaza tomar equipos con el campeonato ya iniciado. Exigencia: Solo firma si puede armar el plantel desde cero.

Solo firma si puede armar el plantel desde cero. Ambición: Su gran objetivo es volver a dirigir en las ligas de Europa.

Su gran objetivo es volver a dirigir en las ligas de Europa. Crédito: Información entregada por Romai Ugarte (Bolavip / Con Camiseta).

¿Crees que la U cometió un error al no buscar a Berizzo a principios de año o Fernando Gago es un nombre mucho más refrescante para el actual momento del club? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.