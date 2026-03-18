Se acabó la espera para el pueblo azul. Tras semanas de intensas negociaciones y una terna que incluía nombres como Eduardo Berizzo y Martín Lasarte, Universidad de Chile cerró el acuerdo definitivo para que el argentino Fernando Gago asuma el mando en el Centro Deportivo Azul. El exvolante de Real Madrid y Boca Juniors llega con la misión de devolverle el protagonismo al “Romántico Viajero” tras la salida de Francisco Meneghini.

¿Quién es el nuevo técnico de la U de Chile y por cuánto tiempo firmó?

El nuevo entrenador de Universidad de Chile es el argentino Fernando Gago. El estratega de 39 años alcanzó un acuerdo total con Azul Azul para dirigir al primer equipo con un contrato que se extiende hasta diciembre de 2027. Gago viajará a Santiago este fin de semana para estampar su firma e iniciar su ciclo oficialmente en el CDA, buscando mejorar el 63% de rendimiento que alcanzó en su paso por Boca Juniors, su mejor porcentaje.

¿Cuándo debuta Fernando Gago como DT de la U de Chile?

Si bien Gago arriba este fin de semana, el equipo enfrentará a Deportes La Serena este viernes por la Copa de la Liga bajo el mando interino de Jhon Valladares. Se espera que “Pintita” observe el partido desde el palco del Estadio Nacional y asuma los entrenamientos el lunes de la próxima semana, haciendo su debut oficial en la banca azul en la siguiente jornada del torneo local.

El contraste de Gago: Del éxito en Boca al duro traspié en el Necaxa

La llegada del argentino genera ilusión y dudas por partes iguales. Mientras que en Boca Juniors logró su mejor registro (63% de efectividad), su última experiencia en el Necaxa de México fue alarmante: solo obtuvo un 35% de rendimiento, con 5 triunfos en 20 partidos. Manuel Mayo y el directorio de la U apostaron por su propuesta ofensiva, priorizando su identidad futbolística por sobre sus recientes números en la Liga MX.

📊 Rendimiento de Fernando Gago como DT

El historial de “Pintita” en la banca muestra un contraste marcado entre su éxito en Argentina y sus recientes pasos por México. Su mejor versión se vio en Boca Juniors, donde alcanzó un 63.34% de efectividad, mientras que en su última estación, el Necaxa, solo logró un 35% de rendimiento. A nivel global, Gago registra 223 partidos dirigidos con 99 victorias, 56 empates y 68 derrotas.

Resumen de efectividad por club (Actualizado a 2026):

Boca Juniors: 63.34%

63.34% Racing Club: 57.79% (2 Títulos)

57.79% (2 Títulos) Guadalajara: 54.39%

54.39% Necaxa: 35%

35% Aldosivi: 30.77%

En su palmarés como DT, destacan el Trofeo de Campeones (2022) y la Supercopa Internacional (2023), ambos obtenidos con Racing de Avellaneda. Su contrato hasta finales de 2027 refleja la apuesta de Azul Azul por un proceso que no solo busque resultados inmediatos, sino también una identidad de juego protagonista y ofensiva.

En Resumen

Contrato: Hasta diciembre de 2027 (Vínculo de largo plazo).

Hasta diciembre de 2027 (Vínculo de largo plazo). Arribo: Sábado/Domingo de esta semana.

Sábado/Domingo de esta semana. Cuerpo Técnico: Llega con su staff completo de confianza.

Llega con su staff completo de confianza. Competencia: Superó en la elección final a Lasarte y Berizzo.

¿Crees que Fernando Gago es el nombre indicado para sacar a la U de la crisis o su bajo rendimiento en México es una señal de alerta? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.