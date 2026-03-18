Universidad de Chile está a días de anunciar a su nuevo entrenador. Fernando Gago, campeón de América con Argentina en 2021 y ex técnico de Racing Club y Boca Juniors, lidera la carrera con un acuerdo de palabra con Azul Azul que solo espera una firma para hacerse oficial, según confirmó Radio ADN el martes. La dirigencia azul se impuso el plazo de fin de marzo para tener al nuevo DT instalado en el Centro Deportivo Azul, con el torneo parado por la Fecha FIFA.

Javier Gandolfi fue el otro nombre que estuvo en carrera hasta el lunes, pero firmó con el León de México —donde también estará el chileno Rodrigo Echeverría—, cerrando esa opción y dejando a Gago con el camino más despejado que nunca. Si bien el argentino es el elegido, los planes B y C ya están sobre la mesa por si el negocio se complica.

Fernando Gago es la primera opción de la U de Chile

Gago tiene 38 años y un currículum que en Chile llama la atención: campeón de la Liga Argentina con Racing Club en 2024 y ex DT de Boca Juniors, con quien levantó la Supercopa Argentina. Su sistema de juego es el 4-3-3 con presión alta, un estilo moderno que entusiasma a la dirigencia azul. Está libre desde su salida del Necaxa de México, lo que facilita los tiempos de negociación.

Solo falta la firma. Azul Azul espera cerrar el acuerdo formal en los próximos días.

Lasarte es el plan B de la U de Chile

Si Gago no llega, el Plan B es Martín Lasarte. El técnico uruguayo conoce la liga chilena de memoria: dirigió a la U, la UC y la Selección Chilena, y en su paso por los azules ganó un Torneo de Apertura, una Supercopa y una Copa Chile. Es una carta segura, sin período de adaptación, y con crédito ganado en el CDA pese a haber pasado también por el archirrival.

El valor de Lasarte está en la certeza: con él no hay incógnitas.

Berizzo es la tercera opción y el favorito del plantel

El tercer nombre es Eduardo Berizzo, ex DT de La Roja. El argentino tuvo un paso criticado por la banca nacional entre 2022 y 2023, y hoy es la opción más lejana de las tres que maneja Azul Azul. Su nombre se mantiene en la lista mientras no se concrete el acuerdo con Gago.

En resumen