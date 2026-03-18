Gustavo Álvarez, el técnico que le dio la Copa Chile y la Supercopa a la U de Chile, habló por fin sobre su salida del Centro Deportivo Azul. Lo hizo en el La Fábrica del Podcast y no dejó espacio para la duda. El quiebre no fue con el club, fue con Azul Azul, y la razón central fue la discrepancia sobre el rediseño del proyecto deportivo para 2026. A más de tres meses de su partida, el DT argentino sigue sin dirigir y el ambiente azul sigue procesando un adiós que todavía duele.

El técnico que llegó desde Huachipato en 2024, con una cláusula de salida de 1,2 millones de dólares que la U pagó, ya venía alertando sobre el desgaste desde noviembre de 2025: “Los proyectos deportivos tienen que tener objetivos claros de acuerdo a la magnitud de la institución. Los grandes beneficios económicos deben ir de la mano con los logros deportivos. Si no van juntos, la diferencia la paga el entrenador y la sufre el hincha“.

Ahora, en frío, confirmó lo que muchos sospechaban.

¿Por qué se fue Gustavo Álvarez de Universidad de Chile?

Gustavo Álvarez confirmó lo que era un secreto a gritos en el Centro Deportivo Azul. “Mi decisión de irme de la U pasó por la no concordancia en cómo se rediseñó el proyecto deportivo. Llegó el momento en que la concesionaria del club y yo teníamos que tomar dos caminos diferentes”. Álvarez fue muy cuidadoso en separar la institución de la dirigencia.

Lo que el técnico describe no es una pelea puntual ni un resultado malo. Es una diferencia estructural: él creía que la U de Chile debía apostar más recursos y ambición deportiva, y Azul Azul no estuvo de acuerdo.

¿Llamó Colo Colo a Gustavo Álvarez para reemplazar a Fernando Ortiz?

No. Álvarez lo desmintió de forma categórica: “Me han llamado de clubes, pero no de Colo Colo“. Si bien reconoció que el fútbol es un trabajo y que sus reglas son conocidas por todos, el DT fue claro respecto a su vínculo con los azules “Tengo un gran cariño por la U, y mi postura es esa”. Esa identificación hace prácticamente imposible, al menos por ahora, que el técnico llegue al Monumental

En resumen