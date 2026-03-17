La U de Chile estaría cerca de cerrar a su nuevo entrenador. Los azules habrían llegado a un acuerdo de palabra con el argentino Fernando Gago y solo faltaría que estampe la firma para concretar su arribo al Centro Deportivo Azul.

Su posible llegada genera algunos anticuerpos en los fanáticos, puesto que los números del director técnico trasandino no terminan de convencer. De hecho, en su último club obtuvo un desempeño muy lejos de lo esperado.

Los números de Fernando Gago como DT

Fernando Gago debutó como entrenador el 2021 al mando de Aldosivi. Allí, dirigió un total de 26 partidos, en los que registró 7 triunfos, 3 empates y 16 derrotas (30.7% de rendimiento).

Pese a sus pobres números en su primer equipo, dio el salto a Racing de Avellaneda, donde permaneció entre 2021 y 2023. Con la Academia dirigió 109 partidos y firmó un 57,7% de rendimiento (53 triunfos, 30 empates y 26 derrotas). Además, conquistó sus únicos dos títulos como DT: Trofeo de Campeones y Supercopa Internacional, ambos en 2022.

Luego de su paso por Racing llegó su primera experiencia fuera de Argentina. Firmó por las Chivas de Guadalajara, donde en el primer torneo alcanzó un 60% de rendimiento, pero no le bastó, puesto que se despidió en semifinales del Torneo de Clausura mexicano.

Ante el interés de Boca Juniors, dejó la escuadra del “Rebaño Sagrado” para dirigir al club que lo formó. Sin embargo, en el elenco xeneize no lo pasó bien. Pese a que ganó 17 de los 30 partidos en los que estuvo al mando (63,34% de rendimiento), la eliminación a manos de Alianza Lima en la Copa Libertadores le costó su puesto.

Pese a ello, volvió a México en el 2025 para asumir en Necaxa. Pero allí solo estuvo 20 partidos, donde registró 5 triunfos, 6 empates y 9 derrotas (35% de rendimiento). Desde entonces se encuentra libre, aunque todo indica que eso podría cambiar pronto para que asuma en la U de Chile.

¿Cuándo se conocerá el nuevo DT de la U de Chile?

Aún no hay una fecha para que la U de Chile confirme a su nuevo entrenador, sin embargo, se espera que en los próximos días se haga el anuncio oficial.

La idea de la dirigencia es que el nuevo DT esté a fin de mes para que encabece al equipo en el Campeonato Nacional, el cual regresará el primer fin de semana de abril.

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