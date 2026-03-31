A pocos días de que se cumplan cuatro años de la muerte de Leonel Sánchez, su familia volvió a poner el foco en una situación que, aseguran, sigue sin solución. El estado del mausoleo donde descansan los mundialistas de 1962 dio el pie para una denuncia que apunta directamente al abandono del lugar.

El deterioro del recinto en el Cementerio General de Recoleta abre una discusión concreta sobre quién debe hacerse cargo de su mantención, en un espacio que reúne a figuras históricas del fútbol chileno.

Mausoleo de Leonel Sánchez: familia denuncia deterioro

El problema quedó expuesto cuando la familia llegó al lugar para preparar una conmemoración. Ahí se encontraron con daños visibles y fallas que se han repetido en el tiempo, según relatan. Katherine Sánchez, hija del exjugador, entregó detalles en conversación con La Voz Azul.

“Llegamos en la mañana a adornar y nos encontramos con el vidrio lleno de stickers nuevamente. Da rabia porque de verdad se ve feo. La puerta del lado derecho, para abrirla, hay que levantarla y correrla. Da miedo porque el vidrio es muy grande. No queda firme. Se siente que en cualquier momento puede pasar algo”, señaló la hija del crack.

A eso se suman problemas estructurales que afectan directamente el interior del mausoleo. “Nos ha pasado que hemos ido con lluvia y se moja adentro. Arriba, donde dice ‘Mausoleo de los Ex Mundialistas del 62’, ya no se lee nada. No se ve”, agregó.

El estado del Mausoleo de los jugadores del Mundial de 1962 / ©Fabián Aguilar / La Voz Azul.

Leonel Sánchez: falta de respuesta frena solución

La comparación con otros espacios del mismo cementerio refuerza la molestia de la familia. “Yo miro el mausoleo que está al frente, el de Colo Colo, y está impecable: blanquito, limpio, sin stickers, sin rayados. Entonces uno se pregunta por qué el de nosotros no puede estar igual de bonito”, comentó.

“Si nos dijeran ‘ustedes como familia tienen que hacerse cargo’, está súper bien. No habría problema. Pero uno no sabe si puede hacerlo o si hay que pedir permisos. Y ahí empieza todo el trámite”, explicó.

El punto más crítico, según relatan, es la ausencia de respuesta institucional. “Mandé correos (a la ANFP), pero nunca recibí respuesta. Ya llegó un momento en que dejé de hacerlo, aunque siempre dan ganas de limpiar y arreglar”, concluyó.