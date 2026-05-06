Universidad de Chile llega al domingo con dos bajas y dos regresos: Marcelo Morales está suspendido y Nicolás Ramírez quedó fuera por un desgarro, pero Eduardo Vargas y Marcelo Díaz se reincorporaron esta semana al trabajo grupal en el Centro Deportivo Azul. Fernando Gago tendrá a ambos referentes disponibles para el duelo ante Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán, partido que puede dejar a los azules como líderes exclusivos del Grupo D en la Copa de La Liga 2026.

El balance es positivo en jerarquía: los que regresan son el delantero y el capitán del plantel, dos jugadores con un peso específico que no tienen reemplazo directo. La U llega al partido con dos victorias consecutivas, incluyendo la goleada 5-0 sobre Deportes La Serena, y con la chance de quedarse sola en lo alto del grupo.

¿Qué cambia con el regreso de Vargas al plantel azul?

El delantero se perdió tres partidos y vuelve a un equipo que en su ausencia encontró otro goleador: Juan Martín Lucero anotó dos veces en los últimos dos compromisos y está consolidado como el centrodelantero titular. El regreso de Vargas no busca desplazarlo, sino entregarle a Gago una carta para mover la banca cuando el partido lo exija.

Tener a dos atacantes de esa jerarquía disponibles es una ventaja concreta de cara a lo que viene en la Copa de la Liga, sobre todo para un técnico que ha sufrido con las lesiones y las pocas alternativas en el plantel. La U llega a La Calera con el envión de dos victorias seguidas y la posibilidad real de quedarse con la cima del grupo de forma exclusiva.

¿Cuándo vuelve a jugar Marcelo Díaz en la U de Chile?

El capitán fue baja la semana pasada y regresa con un rol claro: sumar a la rotación del mediocampo y no necesariamente partir de titular. Según informó Emisora Bullanguera, Díaz “ya está disponible, entrena con normalidad y está a disposición por si el DT lo quiere poner unos minutos en el partido.”

Para Gago, recuperar al capitán como opción desde el banco en un partido de visita tiene valor táctico, pero también anímico. El mediocampo azul gana experiencia y jerarquía justo cuando el plantel registra dos bajas importantes.

El técnico argentino apunta a La Calera con la misma lógica que lo llevó a encadenar dos victorias: administrar bien los recursos y no depender de un solo equipo, sobre todo ahora que la U se metió en la pelea por ser el líder exclusivo del Grupo D.

Así está la tabla del Grupo D de la Copa de la Liga