Este martes, las esperanzas de ver a un técnico de corte europeo en el Centro Deportivo Azul se esfumaron. A pesar de que su nombre rondaba con fuerza tras el despido de “Paqui” Meneghini, el círculo íntimo de Renato Paiva decidió cortar por lo sano. La falta de comunicación fluida y los fantasmas de una negociación fallida en diciembre terminaron por agotar la paciencia del estratega luso.

En una reveladora entrevista con El Deportivo de La Tercera, su agente Mohamed Afzal fue tajante sobre el presente de la negociación. El representante dejó claro que la U de Chile perdió su oportunidad por no haber dado señales de vida en el momento clave, asegurando que hoy las prioridades del portugués están muy lejos de Ñuñoa.

¿Por qué Renato Paiva rechazó dirigir a la U de Chile?

El portazo del portugués no es casualidad, sino el resultado de una relación desgastada por la informalidad. Según explicó Mohamed Afzal al citado medio, aunque supieron de la vacante en la banca, el desinterés fue mutuo: “En estos últimos días no tuvimos más contactos con ellos. En ese aspecto, el club chileno es algo que ya no está en nuestros planes inmediatos. Renato Paiva está encaminado en otras situaciones”, sentenció el agente, sepultando cualquier ilusión del hincha laico.

El motivo económico que impidió la llegada de Paiva a la U de Chile

No es la primera vez que el CDA pierde al luso. A finales de 2025, el técnico estuvo a un paso de firmar, pero una diferencia de 200 mil dólares botó la operación. “Renato Paiva no llegó a Universidad de Chile por un tema financiero. El técnico pedía entre 1,5 y 1,3 millones de dólares por temporada, mientras que Universidad de Chile llegaba hasta los 1,1 millones”, reveló Afzal, detallando que a pesar de la cercanía en las cifras, la directiva no hizo el esfuerzo final.

La crítica a Manuel Mayo: “¿De un momento a otro no tuvimos más noticias?”

El relato del representante apunta directamente a la gestión de la gerencia deportiva liderada por Manuel Mayo. Afzal recordó con amargura cómo se cayeron las charlas anteriores: “Teníamos negociaciones muy avanzadas. De un momento a otro, no tuvimos más noticias de Universidad de Chile. Hablé con Manuel y me dijo que el presidente tuvo algunos problemas”. Esa falta de respuesta fue el factor determinante para que hoy, ante la nueva crisis, el DT europeo ni siquiera considere el llamado de los azules.

Con la negativa de Paiva, el abanico para Azul Azul se reduce drásticamente. Mientras nombres como Eduardo Berizzo, Fernando Gago y Martín Lasarte siguen en la mesa, la sensación en el CDA es de urgencia total. La U necesita un líder que acepte un proyecto que ya fue rechazado por un técnico de élite debido a “problemas internos” de la dirigencia.

El próximo desafío de la U será ante Deportes La Serena este viernes 20 de marzo por la Copa de la Liga, y lo más probable es que el interinato deba seguir apagando el incendio mientras la oficina de Manuel Mayo intenta recuperar la credibilidad perdida.

En resumen

Veto definitivo: Renato Paiva ya no considera a la U entre sus opciones.

Renato Paiva ya no considera a la U entre sus opciones. Cita clave: “Renato Paiva está encaminado en otras situaciones” , afirmó su agente.

, afirmó su agente. Factor económico: En diciembre la diferencia fue de solo US$ 200 mil.

En diciembre la diferencia fue de solo US$ 200 mil. Gestión cuestionada: El representante acusó que Azul Azul dejó de responder sin avisar.

¿Crees que la dirigencia de la U se equivocó al dejar escapar a Paiva por una diferencia económica o el técnico está pidiendo demasiado para el medio chileno? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.