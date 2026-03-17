Este lunes, la oficina de Manuel Mayo en el Centro Deportivo Azul se convirtió en un búnker. Lo que parecía una negociación encaminada con el experimentado Jorge Fossati terminó en un portazo inesperado. ¿El motivo? La falta de códigos. Para la dirigencia de Azul Azul, las declaraciones del estratega uruguayo confirmando contactos con la Universidad de Chile fueron la gota que rebalsó el vaso.

La respuesta desde el “segundo piso” del CDA fue tajante: “Aquí no aceptamos voceros ni recados por la prensa”. Bajo esa premisa, se activó un nuevo y severo protocolo de contratación donde la orden es el “Silenzio stampa” absoluto. Cualquier entrenador que filtre detalles, confirme reuniones o intente presionar a través de los medios será borrado de la lista de inmediato, dejando solo a los especialistas en la discreción con chances de calzarse el buzo azul.

¿Por qué Jorge Fossati quedó descartado para ser DT de la U de Chile?

El estratega charrúa cometió lo que en el CDA consideran un “pecado capital”: la infidencia. Según informó Bolavip Chile, Fossati confirmó públicamente en medios uruguayos que “conmigo hablaron ayer”, rompiendo el hermetismo que Manuel Mayo exigía. La directiva interpretó esto como un intento de utilizar a la prensa como “vocera” de la negociación, algo que gatilló su salida inmediata de la lista de candidatos.

¿Quiénes son los candidatos que siguen en carrera para ser DT de la U de Chile?

Tras el veto a Fossati, tres nombres se mantienen en la carpeta de Azul Azul bajo un silencio sepulcral:

Eduardo Berizzo: El “Toto” genera consenso por su perfil serio y conocimiento del medio.

El “Toto” genera consenso por su perfil serio y conocimiento del medio. Fernando Gago: Representa la “sangre joven” y la proyección que seduce a parte del directorio.

Representa la “sangre joven” y la proyección que seduce a parte del directorio. Martín Lasarte: El favorito de la hinchada. “Machete” corre con ventaja por su manejo impecable de los códigos internos.

¿Cuándo presentará la U de Chile a su nuevo entrenador?

La urgencia es total debido a las 8 bajas confirmadas por lesión y convocatoria a La Roja. Sin embargo, Manuel Mayo no quiere apurar un anuncio que pueda verse entorpecido por nuevas filtraciones. Se espera que la decisión final se tome en “las sombras” durante las próximas 48 horas, priorizando a aquel profesional que haya respetado el pacto de silencio.

La nueva política de Azul Azul busca blindar al club en un momento institucionalmente frágil. Con el interinato de Jhon Valladares preparando el debut ante La Serena, la dirigencia entiende que el próximo DT debe ser alguien que entienda que en la U de 2026, la boca cerrada es tan importante como la pizarra. El mensaje es claro: el que quiera sentarse en la banca, deberá hacerlo lejos de los micrófonos hasta que el contrato esté firmado.

En resumen

Veto a Fossati: La frase “no aceptamos voceros” marcó el fin de su candidatura tras filtrar contactos.

La frase marcó el fin de su candidatura tras filtrar contactos. Código de hierro: Técnico que hable con la prensa queda fuera automáticamente.

Técnico que hable con la prensa queda fuera automáticamente. Sobrevivientes: Berizzo, Gago y Lasarte mantienen el silencio absoluto.

Berizzo, Gago y Lasarte mantienen el silencio absoluto. Plazo: Se espera definición en un máximo de 48 horas.

¿Crees que Azul Azul hace bien en exigir silencio total o se están excediendo con el veto a Fossati? Comenta con nosotros en AlAireLibre.cl.