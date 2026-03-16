Este lunes, mientras el interinato de la Universidad de Chile busca estabilizar el rumbo en la cancha, en las oficinas de Azul Azul la decisión ya estaría tomada. Según información que ha trascendido desde las entrañas del club, la concesionaria no tiene intenciones de hacer uso de la opción de compra por Felipe Salomoni. El jugador, que llegó como una apuesta de jerarquía desde Argentina, no logró convencer tras su accidentada expulsión ante Audax Italiano y el sólido nivel de Marcelo Morales.

La cifra es el gran obstáculo. El pase del lateral está tasado en una cantidad que hoy la dirigencia universitaria no está dispuesta a desembolsar por un suplente. Con el mes de abril como fecha límite para ejecutar la cláusula, el panorama es desolador para Valladares, quien ya empieza a ver cómo su cupo de extranjero se transforma en la moneda de cambio para el gran refuerzo que planean los laicos para la segunda rueda.

¿Cuánto cuesta el pase de Felipe Salomoni en la U de Chile?

La opción de compra pactada con el club dueño de su carta está fijada en 700 mil dólares. En la cúpula de la U consideran que es un precio demasiado elevado para un futbolista con escasa continuidad. Además, si se intentara extender el préstamo hasta diciembre, la cifra aumentaría en 150 mil dólares adicionales, lo que hace que cualquier intento de negociación sea calificado como “inconveniente” por la directiva actual liderada por Manuel Mayo.

¿Cuándo termina el contrato de Felipe Salomoni en la U de Chile?

El préstamo del defensor argentino finaliza el 30 de junio de 2026. Pese a que aún restan meses para el vencimiento, la falta de gestiones entre Azul Azul y el representante del jugador indica que no hay voluntad de renovar el vínculo. La intención del club sería que Salomoni cumpla su contrato y libere su cupo de extranjero apenas abra el mercado de invierno, permitiendo la llegada de un nuevo refuerzo internacional que dé garantías de titularidad.

La situación de Salomoni ha generado consenso en la gerencia deportiva. El castigo de dos fechas al inicio del torneo y el posterior “borrado” bajo el mando de los últimos técnicos han mermado su valoración interna. La dirigencia ya da por hecho que el cupo de extranjero que dejará vacante será fundamental para potenciar al equipo en la segunda parte del Campeonato Nacional 2026.

Incluso, dentro del entorno del club, ya se barajan nombres para ocupar esa plaza internacional, buscando un perfil ofensivo o un carrilero que entregue soluciones inmediatas. Por ahora, el jugador vive sus últimos meses en Ñuñoa con la difícil misión de intentar revertir una decisión que, por el factor económico, parece estar escrita en piedra.

En resumen

Azul Azul decidió no pagar los 700 mil dólares por el pase de Salomoni.

decidió no pagar los por el pase de Salomoni. El préstamo del lateral argentino termina el próximo 30 de junio .

. Su salida liberará un cupo de extranjero clave para el mercado de invierno.

clave para el mercado de invierno. El regreso de Marcelo Morales a la titularidad terminó por sentenciar su suerte.

a la titularidad terminó por sentenciar su suerte. En abril se notificará formalmente que no se ejecutará la opción de compra.

¿Crees que 700 mil dólares es mucho dinero por Salomoni o la U debería intentar negociar una rebaja? Comenta con nosotros y sigue la actualidad del mercado azul en AlAireLibre.cl.