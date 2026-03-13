Este viernes, mientras la Universidad de Chile intenta rearmarse tras el despido de Francisco Meneghini, un nombre en el vestuario genera más dudas que certezas. Felipe Salomoni, el lateral izquierdo que llegó con el cartel de ser el dueño de la banda zurda, vive sus horas más bajas. Lo que parecía ser una decisión técnica de “Paqui” se transformó en una tendencia que preocupa: con el interino Jhon Valladares, el argentino sigue sin asomar en el equipo estelar.

La situación es compleja porque el reloj corre en contra del jugador. Azul Azul tiene hasta el próximo mes de abril para decidir si hará uso de la opción de compra por su carta o si, simplemente, pondrá fin a su ciclo en el Chuncho. Con Marcelo Morales consolidado en el puesto, Salomoni pasó de ser refuerzo estrella a una alternativa que hoy se aleja de la titularidad en el CDA.

¿Por qué Felipe Salomoni no juega en la U de Chile?

El lateral argentino no ha logrado recuperar la confianza tras la tarjeta roja recibida en la primera fecha ante Audax Italiano. Desde aquel episodio, perdió el puesto con Marcelo Morales y ni el cambio de mando técnico le ha devuelto la estelaridad. En lo que va de 2026, entre Liga de Primera y Copa Sudamericana, Salomoni apenas suma 137 minutos, una cifra muy distante de lo esperado para un refuerzo extranjero que llegó para marcar diferencias.

¿Cuándo debe decidir la U de Chile si compra el pase de Salomoni?

El mes de abril de 2026 es la fecha límite establecida en el contrato para que Azul Azul defina el futuro del carrilero. La dirigencia debe evaluar si desembolsa el monto pactado con su club de origen o si permite que el jugador retorne a Argentina al finalizar el semestre. Con el presente actual, donde no asoma como titular para el duelo ante Coquimbo, su permanencia entra en una fase de evaluación definitiva.

¿A qué hora juega la U de Chile vs Coquimbo Unido y quién transmite?

El “Romántico Viajero” visitará a los “Piratas” este sábado 14 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El encuentro es válido por la séptima fecha de la Liga de Primera y será transmitido por TNT Sports Premium y la app MAX. Podrás seguir el desempeño del equipo y la convocatoria de los jugadores en el minuto a minuto de AlAireLibre.cl.

La situación del formado en River Plate es un punto de análisis para la gerencia deportiva liderada por Manuel Mayo. A pesar de haber entregado una asistencia en sus escasas apariciones, su falta de ritmo y la solidez de Morales lo han dejado en un segundo plano. Valladares parece preferir opciones que le den garantías inmediatas antes que insistir con un jugador que ha perdido terreno.

En la tabla de posiciones, la U marcha en el 12° lugar con 7 puntos. Con la necesidad de sumar con urgencia, no hay margen para errores. El duelo ante Coquimbo Unido asoma como una instancia clave para que el jugador intente dar vuelta una historia que, ante la cercanía del plazo contractual, pone en duda su continuidad en Ñuñoa.

En resumen

Felipe Salomoni sigue fuera de la titularidad tras la salida de Meneghini.

sigue fuera de la titularidad tras la salida de Meneghini. El lateral apenas suma 137 minutos en toda la temporada 2026.

en toda la temporada 2026. Azul Azul tiene plazo hasta abril para decidir si hace uso de la opción de compra.

tiene plazo hasta para decidir si hace uso de la opción de compra. Marcelo Morales se mantiene como el dueño de la banda izquierda azul.

se mantiene como el dueño de la banda izquierda azul. La U enfrenta a Coquimbo este sábado con el objetivo de escalar en la tabla.

¿Crees que la U debería apostar por Salomoni o buscar otras opciones en el próximo mercado? Comenta con nosotros y sigue la actualidad del Bulla en AlAireLibre.cl.