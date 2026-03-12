Lucas Assadi lleva algunas semanas lesionado en U de Chile, luego de sufrir un esguince de tobillo que lo ha tenido fuera del equipo en los últimos dos partidos en esta tempoada 2026. El último compromiso que jugó fue el 23 de febrero ante Deportes Limache, duelo que terminó empatado 2-2 por el Campeonato Nacional.

Cuando ya parecía que Assadi estaba en la etapa final de su recuperación, la mala noticia para los hinchas de la U es que los problemas del jugador se complicaron y se extenderá el tiempo de recuperación, por lo que quedan varios partidos antes de volver a ver en la cancha al talentoso volante.

¿Cuándo vuelve a las canchas Lucas Assadi en U de Chile?

Según dio a conocer el periodista Marcelo Díaz en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, a Lucas Assadi le quedan tres semanas más fuera de las canchas, debido a que su recuperación ha sido más lenta de lo presupuestado en el Centro Deportovo Azul.

Se espera que el jugador esté disponible en el equipo de John Valladares recién para el fin de semana del 5 de abril, así que la oncena titular deberá acomodarse a su ausencia y buscar soluciones, justo cuando más lo necesitan para marcar diferencias en el último tercio de la cancha.

Además, hay varios jugadores lesionados en la U: Charles Aránguiz, Bianneider Tamayo, Juan Martín Lucero, Octavio Rivero, Maximiliano Guerrero y Matías Zaldivia, además del suspendido Marcelo Díaz.

¿Qué partidos se perderá Lucas Assadi en U de Chile?

Junto con los partidos que Lucas Assadi ya se ha perdido en U de Chile (Colo Colo, Palestino por la Copa Sudamericana y U de Concepción), hay cuatro duelos más en los que no estará el jugador, uno de ellos por el Campeonato Nacional y dos por la Copa de la Liga.

Coquimbo Unido vs U de Chile – Sábado 14 de marzo, 18:00 horas (Campeonato Nacional)

U de Chile vs Deportes La Serena – Viernes 20 de marzo, 18:00 horas (Copa de la Liga)

U de Chile vs Unión La Calera – Martes 24 de marzo, 18:00 horas (Copa de la Liga)

Audax Italiano vs U de Chile – Martes 31 de marzo, 18:00 horas (Copa de la Liga)

Se espera que el duelo de retorno de Assadi en la U sea el fin de semana del 5 de abril ante La Serena en Ñuñoa, por la Liga de Primera.