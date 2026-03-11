Tras la salida de Francisco “Paqui” Meneghini de inmediato aparecieron nombres como posibles reemplazantes para la banca de U de Chile y una de las opciones que asomó como favoritas de los hinchas es Gustavo Álvarez, quien hace menos de tres meses dejó el club.

Su alternativa es casi imposible, debido a los problemas que tuvo con la dirigencia de Azul Azul. No obstante, no sabíamos que el conflicto había sido tan terrible como lo mencionó Johnny Herrera, en su rol como comentarista en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, señalando que tiene información de que hubo enfrentamientos serios entre ambas partes.

Las “agresiones verbales” de Gustavo Álvarez y la dirigencia de U de Chile

Herrera señaló: “La gente no entiende que la salida de Gustavo Álvarez no fue un ‘se va y se va no más’, la gente no sabe que hubo peleas de por medio, que hubo casi un conato de por medio, audios con agresiones verbales descabelladísimas“, a lo que el periodista Marcelo Díaz añadió: “Es imposible (que vuelva Gustavo Álvarez a U de Chile)”.

Este antecedente desacarta de forma casi total un posible retorno de Álvarez, ya que suena complejo que apenas en tres meses hayan solucionado una grieta profunda que se creó entre ambas partes el año pasado.

¿Por qué Gustavo Álvarez tuvo un conflicto con la dirigencia de U de Chile?

Gustavo Álvarez comenzó con sus conflictos con la dirigencia de U de Chile a mediados del 2025 cuando por detalles no pudieron sellar el fichaje de Eduardo Vargas, en circunstancias en que el DT pidió a un delantero para reforzar al equipo de cara a la parte final del Campeonato Nacional y la Copa Sudamericana. Incluso hizo la solicitud por la prensa.

Después hubo varios aspectos más en los que chocaron, pero otro que se hizo público tenía que ver con la logística de equipo, ya que los viajes internacionales los realizaron todos en vuelo comercial y no en charter, como exigió Álvarez, con el fin de que el equipo tuviera un menos desgaste entre partido y partido.

Los candidatos a reemplazar a Paqui Meneghini en U de Chile

Eduardo Berizzo y Esteban “Chino” González son los técnicos que corren con más fuerza inicialmente para sustituir a Francisco “Paqui” Meneghini por su salida de U de Chile.

No obstante, hay otros nombres que andan sonando como Renato Paiva, mientras que algunos se atreven a nombrar a Jorge Sampaoli. Ambos casos son imposibles desde el punto de vista económico.